Festival de Parintins: confira 3 paraenses que serão destaques na disputa entre bois

Muitos paraenses vivenciam fortemente a cultura amazonense, principalmente no Oeste do Pará. Por isso, grandes eventos, como o Festival de Parintins, que ocorre na Ilha Tupinambarana, próximo ao município de Santarém e Juruti, contam com a presença de muitos conterrâneos do estado nas torcidas dos bois Caprichoso e Garantido e até mesmo nas apresentações no Bumbódromo.

Em 2025, o evento ocorrerá no período entre 27 e 29 de junho, e já está com os ensaios e preparativos a todo o vapor para entregar apresentações dignas que remetem à cultura amazônica. Confira abaixo três paraenses que serão destaques no Festival de Parintins e que podem trazer o título de campeão para o boi que eles representam:

VEJA MAIS

1. Cunhã-poranga do Boi Caprichoso

Marciele Albuquerque, mais conhecida como a rival da Cunhã-poranga do Boi Garantido, é natural de Juruti, no Pará - que também fica localizado na divisa com o Amazonas - e mora em Manaus há 13 anos. A jovem é indígena do povo Munduruku e representa o item de avaliação do Boi Caprichoso desde 2017.

Em seu Instagram, a paraense já reúne mais de 560 mil seguidores, onde costuma mostrar toda a sua conexão com a natureza e, compartilhar também, os hábitos de onde ela vive experienciados na região amazônica.

2. Sinhazinha do Boi Garantido

A jovem Valentina Coimbra, de 22 anos, nasceu em Santarém e está no posto de Sinhazinha do Boi Garantido desde o ano de 2020, quando recebeu das mãos da antecessora Djidja Cardoso a sombrinha (espécie de coroa) que a consagrou como sua substituta no posto.

3. Levantador do Boi Caprichoso

Outro paraense que compõe os itens avaliativos é o Patrick Araújo, do Boi Caprichoso, que nasceu no município de Juruti, no estado do Pará. O artista assumiu o posto de levantador oficial em 2021 e, desde então, tem sido uma peça essencial nas apresentações do Caprichoso, contribuindo assim, para as vitórias consecutivas do boi nos festivais de 2022, 2023 e 2024.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)