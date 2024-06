Festival de Parintins: veja os 21 itens avaliados para definir o Boi campeão

No Festival de Parintins, os bois Garantido e Caprichoso disputam no Centro Cultural de Parintins (Bumbódromo), no Amazonas, para definir o melhor do ano do evento naquele ano. Ao todo, 21 itens são avaliados pelos julgadores, os quais levam como critério de avaliação alguns elementos comparativos, como quesitos comuns e musicais, cenografia e coreografia e parte artística do evento.

Abaixo, confira as 21 categorias que compõem o Festival Folclórico de Parintins.

1 - Apresentador (Individual): Edmundo Oran (Caprichoso) e Israel Paulain (Garantido)

Designação: Anfitrião, Mestre de Cerimônia, Porta voz.

Anfitrião, Mestre de Cerimônia, Porta voz. Méritos: Domínio de arena e de público, fluência verbal, carisma, impostação sem interferência ou intervenção que dificulte audição ou compreensão do espetáculo de voz, dicção, alegria, atenção, desenvolvimento do tema.

Domínio de arena e de público, fluência verbal, carisma, impostação sem interferência ou intervenção que dificulte audição ou compreensão do espetáculo de voz, dicção, alegria, atenção, desenvolvimento do tema. Elementos de comparação: Indumentária e significado, voz, desenvoltura, animação.

2 - Levantador de Toadas (Individual): Patrick Araújo (Caprichoso) e Sebastião Jr. e David Assayag (Garantido)

Designação: Sua voz é o fio condutor para o desenvolvimento do tema.

Sua voz é o fio condutor para o desenvolvimento do tema. Méritos: Interpretação, afinação, dicção, timbre e técnica de canto.

Interpretação, afinação, dicção, timbre e técnica de canto. Elementos de comparação: Afinação, extensão vocal, dicção, respiração e timbre.

3 - Batucada ou Marujada (Coletivo)

Designação: Sustentação rítmica, base para o espetáculo, agrupamento de percussão que fornece um referencial rítmico indispensável às toadas.

Sustentação rítmica, base para o espetáculo, agrupamento de percussão que fornece um referencial rítmico indispensável às toadas. Méritos: Harmonia, cadência, ritmo, constância.

Harmonia, cadência, ritmo, constância. Elementos de comparação: Harmonia, disposição de arena, ritmo, indumentária, cadência.

4 - Ritual Indígena (Estrutura artística)

Designação: Recriação de rito xamanístico, fundamentado por pesquisa, dentro do contexto folclórico do boi-bumbá.

Recriação de rito xamanístico, fundamentado por pesquisa, dentro do contexto folclórico do boi-bumbá. Méritos: Teatralização, criatividade, beleza, originalidade e efeitos.

Teatralização, criatividade, beleza, originalidade e efeitos. Elementos de comparação: Fidelidade à toada cantada na apresentação do ritual, desenvolvimento, beleza e encenação, observada a sua fundamentação (pesquisa/referências) dentro da folclorização do boi-bumbá.

5 - Porta-Estandarte (Individual): Lívia Christina (Garantido) e Marcela Marialva (Caprichoso)

Designação: Símbolo do Boi em movimento.

Símbolo do Boi em movimento. Méritos: Bailado, garra, desenvoltura, simpatia, elegância e alegria.

Bailado, garra, desenvoltura, simpatia, elegância e alegria. Elementos de comparação: Indumentária, estandarte, leveza, graça, sincronia de movimentos entre o bailado e o estandarte

6 - Amo do Boi (Individual): João Paulo Faria (Garantido) e Herland Pena "Prince" (Caprichoso)

Designação: O dono da fazenda, menestrel que tira versos dentro dos fundamentos do espetáculo.

O dono da fazenda, menestrel que tira versos dentro dos fundamentos do espetáculo. Méritos: Dicção, desenvoltura, postura expressões cênicas.

Dicção, desenvoltura, postura expressões cênicas. Elementos de comparação: Indumentária, voz, afinação, poder de improvisação e qualidade poética

7 - Sinhazinha da Fazenda (Individual): Valentina Cid (Caprichoso) e Valentina Coimbra (Garantido)

Designação: Filha do dono da fazenda no auto do Boi-Bumbá de Parintins.

Filha do dono da fazenda no auto do Boi-Bumbá de Parintins. Méritos: Beleza, graça, desenvoltura e alegria.

Beleza, graça, desenvoltura e alegria. Elementos de comparação: Indumentária, movimentos, saudação ao boi e ao público, simpatia e carisma.

8 - Rainha do Folclore (Individual): Cleise Simas (Caprichoso) e Edilene Tavares (Garantido)

Designação: Item que representa a diversidade de valores expressados pela manifestação popular.

Méritos: Beleza, simpatia, desenvoltura e incorporação as suas representações.

Elementos de comparação: Beleza, graça, movimentos, simpatia e indumentária.

9 - Cunhã-Poranga (Individual): Isabelle Nogueira (Garantido) e Marciele Albuquerque (Caprichoso)

Designação: Moça bonita, guerreira e guardiã, expressa a força através da beleza.

Moça bonita, guerreira e guardiã, expressa a força através da beleza. Méritos: Beleza, simpatia, desenvoltura e incorporação as suas representações.

Beleza, simpatia, desenvoltura e incorporação as suas representações. Elementos de comparação: Beleza, movimentos, simpatia e indumentária.

10 - Boi-Bumbá Evolução (Individual)

Designação: Símbolo da manifestação popular, motivo e razão de ser do Festival Folclórico de Parintins.

Símbolo da manifestação popular, motivo e razão de ser do Festival Folclórico de Parintins. Méritos: Evolução e encenação.

Evolução e encenação. Elementos de comparação: Geometria idêntica, leveza, coreografia e movimentos de um boi real.

11 - Toada, letra e música (abstrato)

Designação: Suporte lítero musical do festival, elo entre a individualidade e o grupo.

Suporte lítero musical do festival, elo entre a individualidade e o grupo. Méritos: Agrega elementos históricos, geográficos, culturais e sociais, desde os momentos primitivos até os nossos dias.

Agrega elementos históricos, geográficos, culturais e sociais, desde os momentos primitivos até os nossos dias. Elementos de comparação: Melodia, métrica, conteúdo, interpretação, composição e harmonia.

12 - Pajé (individual): Adriano Paketá (Garantido) e Erick Beltrão (Caprichoso)

Designação: Curandeiro, hieforante, xamã, sacerdote, ponto de equilíbrio entre os povos.

Curandeiro, hieforante, xamã, sacerdote, ponto de equilíbrio entre os povos. Méritos: Expressão corporal e facial, movimentos harmônicos, domínio de espaço cênico.

Expressão corporal e facial, movimentos harmônicos, domínio de espaço cênico. Elementos de comparação: Indumentária, originalidade, expressão, segurança, domínio de arena, encenação e coreografia.

13 - Povos indígenas (coletivo)

Designação: Grupos étnicos que compões os povos indígenas do Brasil, dentro do contexto folclórico do boi- bumbá de Parintins.

Grupos étnicos que compões os povos indígenas do Brasil, dentro do contexto folclórico do boi- bumbá de Parintins. Méritos: Sincronia de movimentos, cores e expressões cênicas e danças.

Sincronia de movimentos, cores e expressões cênicas e danças. Elementos de comparação: Sincronia, indumentária, fidelidade às raízes (dentro do contexto folclórico do boi- bumba) e efeitos visuais: plástica e adereços pertinentes ao contexto tribal folclorizados ou não.

14 - Tuxaua (coletivo)

Designação: Chefe da aldeia, o personagem caboclo em sua miscigenação, representação alegórica do universo indígena e caboclo da Amazônia.

Chefe da aldeia, o personagem caboclo em sua miscigenação, representação alegórica do universo indígena e caboclo da Amazônia. Méritos: Plástica adequada ao tema do espetáculo, criatividade e originalidade.

Plástica adequada ao tema do espetáculo, criatividade e originalidade. Elementos de comparação: indumentária, fidelidade ao tema do espetáculo e riqueza dos detalhes nas confecções do capacete (cocar alegórico).

15 - Figura Típica Regional (artístico)

Designação: Símbolo da cultura amazônica, na sua soma de valores a partir dos elementos que compuseram a sua miscigenação.

Símbolo da cultura amazônica, na sua soma de valores a partir dos elementos que compuseram a sua miscigenação. Méritos: Homenagem às raízes da terra, beleza e originalidade.

Homenagem às raízes da terra, beleza e originalidade. Elementos de comparação: Fidelidade ao item, acabamento, estética, porte: encenação.

16 - Alegoria (artístico)

Designação: Estruturas artísticas que funcionam como suporte cenográfico para apresentação.

Estruturas artísticas que funcionam como suporte cenográfico para apresentação. Méritos: Beleza, criatividade e originalidade.

Beleza, criatividade e originalidade. Elementos de comparação: Acabamento, execução, funcionalidade, estética e porte.

17 - Lenda amazônica (artístico)

Designação: Ficção que ilustra a cultura dos povos da Amazônia dentro do contexto folclórico do Boi-Bumbá de Parintins.

Ficção que ilustra a cultura dos povos da Amazônia dentro do contexto folclórico do Boi-Bumbá de Parintins. Méritos: Imaginação, envolvimento, porte cenográfico e encenação.

Imaginação, envolvimento, porte cenográfico e encenação. Elementos de comparação: Acabamento, encenação, originalidade e desenvolvimento.

18 - Vaqueirada (coletivo)

Designação: Agrupamento coletivo, guardiões do boi em evolução.

Agrupamento coletivo, guardiões do boi em evolução. Méritos: Beleza e coreografia.

Beleza e coreografia. Elementos de comparação: Indumentária, coreografia e sincronia.

19 - Galera (coletivo)

Designação: Elemento de apoio do espetáculo, estímulo e da apresentação, massa humana que forma uma das maiores coreografias uníssonas do mundo.

Elemento de apoio do espetáculo, estímulo e da apresentação, massa humana que forma uma das maiores coreografias uníssonas do mundo. Méritos: Alegria, energia contagiante, sincronia, garra, evolução e empolgação.

Alegria, energia contagiante, sincronia, garra, evolução e empolgação. Elementos de comparação: Animação, calor humano, participação e sincronia.

20 - Coreografia (coletivo)

Designação: Todos os movimentos de dança apresentados durante o espetáculo.

Todos os movimentos de dança apresentados durante o espetáculo. Méritos: Dinâmica, criatividade nos movimentos, ritmo e sincronia.

Dinâmica, criatividade nos movimentos, ritmo e sincronia. Elementos de comparação: Expressividade do movimento, sincronia e criatividade.

21 - Organização do conjunto folclórico (coletivo)

Designação: Reunião de itens individuais, artísticos e coletivos embasados no conteúdo do espetáculo, e, por sua vez, dispostos organizadamente na arena de apresentação.

Reunião de itens individuais, artísticos e coletivos embasados no conteúdo do espetáculo, e, por sua vez, dispostos organizadamente na arena de apresentação. Méritos: Disposição em que se encontram suas diversidades (tribos, itens individuais, etc.), harmonia, liberdade de movimentos na arena e tempo compatível.

Disposição em que se encontram suas diversidades (tribos, itens individuais, etc.), harmonia, liberdade de movimentos na arena e tempo compatível. Elementos de comparação: Indumentária, alegria pertinente ao conteúdo do espetáculo, diversidade de estrutura e fantasia com fidelidade ao tema.

Pai Francisco e Mãe Catirina

Apesar de não serem itens julgados, Pai Francisco e Mãe Catirina são figuras essenciais no auto do boi-bumbá e na história do Festival de Parintins. Durante as apresentações na arena, embora não sejam avaliados, é exigida a presença deles.

Desde 2019, esses personagens não se limitam mais a papéis cômicos; eles protagonizam momentos marcantes da festa. Pai Francisco e Mãe Catirina agora levam mensagens poderosas de resistência negra, inclusão e empoderamento feminino ao bumbódromo.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)