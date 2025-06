Festival de Parintins começa hoje: saiba tudo sobre o evento dos bois Caprichoso e Garantido

O Festival de Parintins é a maior festa folclórica do Brasil e ocorre todos os anos no município de Parintins, no interior do estado do Amazonas, a 369 km de Manaus. Realizado desde 1965, o evento, reconhecido como Patrimônio Cultural pelo IPHAN em 2018, celebra a cultura diversa do povo amazônico, integrando elementos das culturas indígena, africana e europeia por meio da arte, música e tradições locais

O principal destaque do festival são as apresentações dos bois-bumbás 'Garantido' (vermelho) e 'Caprichoso' (azul), os quais trazem centenas de pessoas, que interpretam lendas e rituais ribeirinhos com danças e alegorias e grande estruturas, e grande estruturas para o Bumbódromo. A festa é tão apreciada que até as grandes marcas, como a Coca-cola, mudam as cores de seus produtos e faixas para vermelho e/ou azul.

Que horas começa e qual a duração do festival?

O Festival de Parintins ocorre durante três dias, à noite, com cada boi tendo uma ordem de apresentação alternada. Cada boi tem uma apresentação de 2h30 por dia.

Como é definido o boi campeão?

Durante a apresentação, 21 itens, sendo 7 em cada bloco, são avaliados pela bancada de júri de 10 membros. As notas variam de 0 a 10, podendo incluir décimos (como 9,9, 9,8, 9,7...). A torcida rival deve permanecer em silêncio durante as apresentações, caso contrário leva pena de punição. O boi vencedor é aquele que obtiver a maior pontuação somada das três noites do Festival.

Onde assistir ao vivo?

Como ocorre há anos, a emissora de televisão A Crítica, de Manaus, cobrirá todos os três dias do 58° do evento folclórico no município de Parintins.

Quem não tem televisão ou está fora de casa ainda poderá assistir ao Festival de Parintins, pois a TV A Crítica vai transmitir o evento pelo seu canal no Youtube, como tradicionalmente faz todos os anos

Dicas para o turista

Para os visitantes na região, é essencial:

Se planejar com antecedência, devido à grande demanda por pacotes turísticos esgotados. Veja quanto custa ir para lá!

Usar roupas leves, protetor solar, repelente e beber bastante água.

Respeitar às tradições locais, especialmente para os novatos na festa ou na região.