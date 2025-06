Você sabia? Joelma tem uma toada com o Boi Caprichoso. Conheça!

Dez anos atrás, em 2015, a cantora paraense Joelma, então integrante da Banda Calypso, uniu sua voz ao Boi Caprichoso na toada "Tem Folclore na Floresta", gravada no DVD "Amazônia". A colaboração marcou um encontro entre o calypso e o folclore amazônico, celebrando a cultura regional com uma performance vibrante.

A toada, composta por Gerlean Brasil, Roberto JR e Ronan Marinho convida o público a mergulhar na festa de Parintins: "Vem, tem folclore na floresta / Parintins está em festa de azul / Vamos brincar".

Com versos que exaltam a tradição e a magia do boi-bumbá, a música destaca a importância da dança, do batuque do tambor e da marujada: "Caprichoso acende a chama da fogueira / No terreiro te espero o ano inteiro, sentimento verdadeiro meu boi vencedor".

Atemporal, a toada também ressalta a diversidade cultural da região: "As tribos se encontram na arena / A arte vem do imaginário caboclo / Tá na pele, tá no sangue, tá na cor / Luz, mistério, encanto e magia". Assista:

"Tem Folclore na Floresta" tornou-se um símbolo da união entre diferentes expressões artísticas do Norte do Brasil, mostrando como a música pode ser um elo entre tradições e estilos diversos.