'Amor Além do Tempo': Conheça três novelas turcas como 'Veda Mektubu'

A novela turca "Amor Além do Tempo", também conhecida pelo nome original "Veda Mektubu", caiu no gosto do público. Por conta disso, a procura por títulos semelhante à dizi é alta. Assim, separamos uma lista com cinco indicações para matar a saudade da produção turca.

Dentre as indicações está a novela turca "Asas do Amor" ("Bana Sevmeyi Anlat"). O elenco é estrelado por Kadir Dogulu, Seda Bakan, Mustafa Üstündag, Dolunay Soysert e Kadir Çermik. O enredo da história é sobre uma mulher que está em busca de felicidade no amor. Forçada a se casar, ela resolve fugir para ficar longe dos perigos que o marido representa.

VEJA MAIS

A direação é por conta de Mesude Erarslan. O roteiro é assinado por Deniz Akçay Katıksız, roteirista de "A Noiva de Istambul" ("Istanbullu Gelin") e "Amor Além do Tempo" ("Veda Mektubu").

Confira cinco novelas turcas semelhantes à dizi "Amor Além do Tempo":

1. Novela turca "Asas do Amor" ("Bana Sevmeyi Anlat")

Sinopse: Leyla (Seda Bakan) mora na Alemanha com o marido e o filho pequeno. Certo dia, ela decidide se divorciar e volta para a casa do pai. Lá, ela é ameaçada para casar com Hasmet (Mustafa Üstündag), um empresário que só aparenta ser gentil. No dia do casamento, ela descobre o verdadeiro lado do noive, então resolve fugir. Ela conta com a ajuda de Alper (Kadir Dogulu), um funcionário de Hasmet, que está passando por momentos difíceis na vida, mas mesmo assim oferece ajuda.

Elenco: Kadir Dogulu, Seda Bakan, Mustafa Üstündag, Dolunay Soysert e Kadir Çermik

Gênero: Drama e Comédia Romântica

Número de episódios: 22

Onde assistir: YouTube

2. Novela turca "A Noiva de Istambul" ("Istanbullu Gelin")

Sinopse: Faruk Boran (Özcan Deniz) é um empresário rico, famoso e de uma família muito poderosa na Turquia, em que o seu novo amor traz novas tensões à família. O amor inesperado entre ele e a cantora Sureyya (Aslı Enver) enfrenta muitos problemas, principalmente por conta da mãe de Faruk, Esma Boran (Ipek Bilgin). Além de todo o romance envolvido na novela, a dizi retrata as diferenças culturais que o país atravessa, em que o choque de ideias e gerações é presente.

Elenco: Özcan Deniz e Aslı Enver

Gênero: Drama e Romance

Número de episódios: 87

Onde assistir: YouTube

3. Novela Turca "Maria com Mustafa" ("Maria ile Mustafa")

Sinopse: A história de Maria e Mustafa se parece com a de muitos outros casais. O amor parece impossível, já que eles tem origens diferentes. Enquanto Maria (Jessica May) é uma imigrante da Colômbia, Mustafa (Hilmi Cem Intepe) é de uma família que tem certo poder na Turquia.

Elenco: Jessica May, Hilmi Cem Intepe, Tamer Levent, Haldun Boysan e Alpay Kemal Atalan

Gênero: Drama e Romance

Número de episódios: 17

Onde assistir: YouTube

4. Novela turca "Infidelidade" / "Infiés" ("Saklı")

Sinopse: Ozan (Fırat Çelik) vai para uma luxuosa vila do seu sogro para passar as férias de verão. A sua vida muda quando ele conhece uma mulher casada (Hazar Ergüçlü). Os dois começam a se relacionar, já que compartilham algumas feridas e cicratrizes emocionais. O relacionamento deles começa a ficar intenso devido a paixão instântanea. Além desse caso extraconjugal, Ozan se envolve com uma outra mulher, uma jovem garçonete que vive no mesmo local, em que leva uma vida tediosa.

Elenco: Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar e Ahmet Rıfat Şungar

Gênero: Drama

Número de episódios: 10

Onde assistir: Max (antiga HBO Max)

5. Novela turca "Seversin"

Sinopse: Tolga (Burak Yörük) é um ator que está enfrentando uma crise existencial. Ele quer fazer um novo filme de sucesso. Só que ele precisa encontrar a atriz perfeita para ser seu par romântico na história. Asya (İlayda Allişan) é uma jovem que trabalhar no shopping. Os caminhos deles se cruzarão por causa da irmã dela que vai fazer uma audição para o filme. A partir daí as linhas entre o real e o fictício ficarão imperceptíveis.

Elenco: Ilayda Alişan, Burak Yörük, Nergis Kumbasar e Zeynep Kankonde

Gênero: Comédia Romântica

Número de episódios: 20

Onde assistir: YouTube

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)