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De 'bicheira' a 'von Richthofen': relembre falas de Luana Piovani contra Virginia Fonseca

Declarações ao longo dos últimos meses incluem termos polêmicos e ataques públicos nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Luana Piovani x Virginia Fonseca: veja histórico de ofensas. (Reprodução/Instagram)

A troca de farpas entre Luana Piovani e Virginia Fonseca voltou ao centro das atenções após a mais recente polêmica, quando a atriz afirmou que uma “maldição” poderia atingir a influenciadora e seus filhos ao comentar a divulgação de apostas online. O episódio reacendeu discussões sobre o histórico de declarações feitas por Piovani contra Virginia ao longo dos últimos meses.

As críticas não são recentes e envolvem desde posicionamentos profissionais até comentários sobre a vida pessoal da influenciadora, com termos que ganharam grande repercussão nas redes sociais.

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A atriz foi direta: "Eu fico com ódio quando nos tratam como otários. Essa excomungada falando em Deus? Que o karma da desgraça que ela vende inunde a vida dela", escreveu.

“Bicheira de Goiás”

O termo foi utilizado em maio de 2025, quando Virginia foi convocada para depor na CPI das Bets. Na ocasião, Luana Piovani criticou a influenciadora nas redes sociais, relacionando sua imagem à divulgação de plataformas de apostas online.

“Virginia von Richthofen”

No mesmo período, a atriz comparou Virginia ao caso de Suzane von Richthofen. A declaração foi feita ao comentar a postura da influenciadora diante de acusações e críticas públicas, em uma publicação que também questionava a forma como figuras públicas se apresentam nessas situações.

“Karma” e críticas sobre apostas

Em outra sequência de publicações, Piovani voltou a mencionar a atuação de Virginia na divulgação de apostas e fez comentários sobre possíveis consequências desse tipo de conteúdo. As declarações ocorreram após a influenciadora citar elementos religiosos em manifestações públicas.

“Samba não faz milagre”

A crítica surgiu quando Virginia foi anunciada como rainha de bateria da Grande Rio. Ao comentar vídeos de preparação da influenciadora, Piovani questionou sua desenvoltura na dança, fazendo referência ao desempenho no Carnaval.

“Mais do mesmo”

Em outubro de 2025, a atriz comentou viagens atribuídas à influenciadora e fez críticas relacionadas à rotina pessoal e familiar. A fala repercutiu nas redes ao abordar escolhas fora do ambiente profissional.

Cobrança sobre posicionamento em caso de racismo

No início de 2026, Piovani voltou a citar Virginia ao questionar a ausência de manifestações públicas sobre episódios de racismo envolvendo o jogador Vinícius Júnior. A declaração gerou nova onda de repercussão nas redes sociais.

“Por que a tal da Virginia não comentou absolutamente nada sobre o ato de racismo que o namorado Vini Jr. sofreu em campo? A mulher tem mais de 50 milhões de seguidores. Uma frase sobre o caso, um posicionamento simples, e atingiria muita gente”, disse.

“Exemplo negativo”

Também em janeiro, a atriz afirmou que a influenciadora não seria uma referência positiva para o público, especialmente nas redes sociais, ao comentar o alcance e a influência de Virginia entre seguidores.

“Fico chocada, porque, ao mesmo tempo que vocês vão lá e criticam, é o seguinte: são vocês que fazem essas pessoas ídolos. São vocês que seguem esse bando de merd@#.”

Críticas a participações na TV

Em fevereiro de 2026, Piovani criticou a presença de Virginia em programas de entretenimento e fez comentários indiretos ao apresentador Luciano Huck, ampliando o debate sobre a exposição da influenciadora na mídia.

“Nossa! Que texto bom, engraçado e criativo… só que não. Eu gostava dele quando ele era só um abastado e inteligente, mas aí, para variar, pirou na ganância. Vendidaço. Já ela…”, escreveu a atriz.

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