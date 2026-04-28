Piovani compartilha post sobre Virginia: 'Apontar consequências de atos não é desejar o mal'

Após Luana Piovani compartilhar uma publicação em que criticava a divulgação de bets e citar os filhos de Virginia, a polêmica ganhou um novo capítulo. Com ameaças de processo pela influenciadora, a atriz repostou uma mensagem que falava sobre diferenças entre "desejar o mal e apontar as consequências dos atos".

Em seus stories do Instagram, a atriz compartilhou o post, anteriormente feito na conta de Pauleteh Araújo. A mensagem, originalmente publicada em seu X, defendia a postura de Piovani.

"Existe uma diferença enorme entre desejar o mal e apontar as consequências dos atos de quem ganha dinheiro destruindo a vida dos outros", inicia o texto. "Quando alguém paga pelas próprias atitudes, as consequências inevitavelmente alcançam quem está ao redor. Mesmo que indiretamente. Isso não é desejo de mal, é realidade".

"A fala pode ser muito dura, mas é um chamado para a responsabilidade. Se um traficante for preso, os filhos dele também não serão impactados por isso? Isso é jogar praga ou dizer o óbvio?", disse a atriz.

Relembre a polêmica

Na última segunda-feira, 27, Piovani compartilhou vídeo de uma mulher que relatava ter perdido o irmão por conta do acúmulo de dívidas feitas em jogos de apostas. "Virginia, a maldição vai colar em você. Resvalará nos seus filhos. Dinheiro de sangue, endemoniado", escreveu.

A influenciadora, também em seus stories, falou sobre a situação. "Agora vamos resolver na Justiça. Falar de mim? Ok. Agora, dos meus filhos? Chega, cansei", escreveu.