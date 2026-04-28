‘Uma Noite no Museu’ movimenta Belém com programação cultural gratuita na véspera do feriado

Quem ficar em Belém na véspera do feriado, nesta quinta-feira (30), já tem programação garantida na cidade. O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secul), promove mais uma edição do projeto “Uma Noite no Museu”. A programação, coordenada pelo Sistema Integrado de Museus e Memórias (SIMM), reúne visitas guiadas, mostra de filme e apresentações culturais. As atividades são gratuitas, abertas ao público e seguem até às 22h.

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No Forte do Presépio, o público poderá acompanhar uma feira de artesanato indígena, roda de capoeira e música instrumental como trilha sonora para o pôr do sol.

Já na Casa das Onze Janelas, estarão abertas as exposições “Amazônia Imersiva” e “Tridimensionalidades”. Durante a programação, a AquaPraça será reaberta para visitação.

No Museu de Arte Sacra do Pará, além do acervo de arte barroca e da nave da Igreja de Santo Alexandre, o público poderá conferir a exposição “Circular Insular”, na galeria Fidanza.

O Museu do Estado do Pará contará com o projeto de reserva técnica visitável, além dos salões históricos, da coleção de artes visuais e da exposição “Lá vem a corda!”. O espaço também promove a ação educativa “Visagens e Assombrações, Narrativas Sobrenaturais no MEP”.

No Parque Cemitério Soledade, o público será recebido por alunos do Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação da Universidade Federal do Pará, que irão conduzir visitas guiadas.

O Palacete Faciola também estará aberto para visita ao memorial. Já o Museu da Imagem e do Som do Pará apresenta a exposição “Povos da Floresta” e recebe a Mostra Colombiana de Cinema, das 19h às 21h, no auditório Eneida de Moraes. A programação integra a 11ª edição do Festival Pan-Amazônico de Cinema FiDoc Amazônia, com a exibição dos filmes “Os Vagalumes Dançam” e “Alma do Deserto”.

Convidados

Outros equipamentos culturais também participam do circuito. O Museu de Arte de Belém apresenta a exposição “Vazio Sobre Terra: Co-Criar como Rotas de Fuga”, enquanto o Centro de Memória da Polícia Militar do Pará reúne conteúdos sobre a história da corporação.

O Complexo dos Mercedários participa com a exposição “Terra Incógnita”, na Galeria de Arte da Universidade Federal do Pará. A Caixa Cultural Belém também participa com as exposições “Amostradas” e “A Forma Viva na Arte de Véio”.

Segundo o secretário de Estado de Cultura, Bruno Chagas, o interesse da população por museus, arte e cultura se confirma a cada edição, o que contribui para a continuidade da iniciativa e para o fortalecimento de parcerias com instituições que passam a integrar o circuito com diferentes atividades.

“Os preparativos para essa noite especial estão a todo vapor. Pensamos em tudo com muito carinho e esperamos que todos possam aproveitar, trazer suas famílias e curtir com alegria, segurança e tranquilidade”, disse.

Encontro com curadores e artistas

O Centro Cultural Banco da Amazônia promoverá momentos de interação entre o público e profissionais da área artística. Entre os destaques está a exposição “Trajetórias – Arte Contemporânea Paraense”, com curadoria de Vânia Leal e obras da coleção de Eduardo Vasconcelos. Em cartaz até 14 de junho, a mostra reúne mais de 130 artistas paraenses ou com forte vínculo com o estado, abrangendo um período de 1959 a 2026.

Durante a programação, a curadora e o colecionador participam de um momento de diálogo com o público, abordando o processo de construção da exposição, critérios de seleção das obras e a trajetória da coleção.

O evento também contará com a presença do artista visual Emanuel Franco, curador da exposição “Uma Belém no Olhar de Alguém”, em cartaz até dia 3 de maio, ampliando o debate sobre a produção artística local.

O público poderá visitar a exposição “Trabalhadores”, de Sebastião Salgado, com curadoria e design de Lélia Wanick Salgado. A mostra reúne cerca de 150 fotografias produzidas entre 1986 e 1992 e segue em cartaz até o dia 16 de agosto no espaço cultural.

SERVIÇO:

‘Uma Noite no Museu’

Data: quinta-feira, 30 de abril;

Hora: 17h às 22h.