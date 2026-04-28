Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (28/04)
O filme “Os Farofeiros” vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (28/04), às 15h25, o filme "Os Farofeiros", dirigido por Roberto Santucci e interpretado por Antônio Fragoso, Maurício Manfrini, Cacau Protásio e Danielle Winits. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Os Farofeiros"?
Quatro colegas de trabalho decidem aproveitar um feriado prolongado em uma casa de praia que alugaram, acreditando ser aconchegante e em um local tranquilo, em Búzios. Chegando lá, eles descobrem que foram enganados e que a residência fica em Maringuaba. O local está caindo aos pedaços, diferente do que foi prometido e a praia fica sempre lotada, o que traz ainda mais confusões para o grupo.
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Veja o trailer do filme "Os Farofeiros"
Informações do filme "Os Farofeiros"
Título original: Os farofeiros
Classificação: 12 anos
Duração: 1h 39m
Nacionalidade: brasileira
Gênero: comédia
Lançamento: 2018
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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