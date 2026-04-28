Alberto Cowboy deve acionar Justiça após ser chamado de 'vagabundo' por Milena

O ex-BBB Alberto Cowboy deve recorrer à Justiça após ser chamado de “vagabundo” e “mentiroso” por Milena, vice-campeã do BBB 26, durante participação no programa “Domingão com Huck”, exibido no último domingo (26). A declaração repercutiu nas redes sociais e motivou um posicionamento da equipe do ex-participante.

A fala ocorreu ao relembrar conflitos dentro do reality. Milena criticou Cowboy ao mencionar que ele teria negado interesse em seguir carreira musical durante o confinamento, mas passou a fazer apresentações após o programa, ainda que de forma pontual e como brincadeira.

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Após a repercussão, a equipe de Alberto Cowboy informou que o caso será levado à Justiça. Em nota, o ex-BBB classificou a situação como “lamentável” e criticou a postura da ex-colega de confinamento.

“Lamentável que, depois do fim do BBB, uma pessoa que deveria estar curtindo o seu momento, celebrando sua trajetória e focando em trabalhar ainda esteja preocupada em prejudicar a imagem de outros participantes que foram apenas adversários dentro de um jogo”, diz trecho do posicionamento.

A equipe jurídica do ex-participante também se manifestou e afirmou que as declarações configuram ofensa à imagem e à reputação.

“A liberdade de expressão é garantia constitucional, mas não se confunde com ofensa pessoal, ataque à dignidade ou imputações capazes de atingir publicamente a imagem de uma pessoa”, informou a defesa.

No comunicado, Cowboy também pediu responsabilidade nas falas públicas e defendeu que os conflitos fiquem restritos ao período do reality.

“Sigo focado na minha família, no meu trabalho e nos novos caminhos que Deus tem preparado para mim, sem alimentar conflitos desnecessários, mas também sem deixar de me posicionar quando minha imagem for injustamente atacada”, declarou.

Até o momento, nem Milena nem Alberto Cowboy se pronunciaram diretamente em perfis pessoais nas redes sociais sobre o caso.