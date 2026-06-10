Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Fabinho lança primeiro single de novo DVD

“Ainda Tem Amor” chega às plataformas digitais no dia 11 de junho

O Liberal
fonte

Fabinho lança “Do Chão Ao Céu”. (Lyza Oliv)

Fabinho vai dar início aos lançamentos do seu novo projeto, o DVD “Do Chão Ao Céu”. Nesta quinta-feira (11), o cantor apresenta ao público o single “Ainda Tem Amor”, que chega às plataformas digitais acompanhado do registro audiovisual em seu canal oficial no YouTube.

Aos 31 anos, Fabinho vem consolidando seu espaço como um dos principais representantes da nova geração do gênero. Com forte presença nas redes sociais, somando mais de meio milhão de seguidores no Instagram e mais de um milhão de ouvintes mensais no Spotify, o artista acumula projetos audiovisuais de grande repercussão e uma trajetória em ascensão no cenário musical.

VEJA MAIS

image Clarice Senna apresenta a vanguarda amazônica em seu álbum de estreia
Com produção de Dante Ozzetti e participações especiais de importantes instrumentistas brasileiros, o “A Boca no Mundo” revela uma sonoridade sofisticada que transforma a linguagem assistiva em expressão artística e amplia os horizontes da música contemporânea

image Família Moreira vive repercussão do programa de Eliana, na Globo, e planeja novos passos na música
Após vencer competição musical do 'Em Família', familiares do talento mirim trabalham na produção do primeiro álbum de Luiz Gabriel

image Nazaré Pereira divide palco com Liz Amazônia em festival realizado na Europa
Artistas interpretaram a música “Eu Nasci no Pará” durante apresentação realizada em Turim

Gravado em abril, na Via Music, no Rio de Janeiro, “Do Chão Ao Céu” marca o maior projeto da carreira de Fabinho até aqui. O DVD contou com participações especiais de Mumuzinho, Tiee e Vitinho, reunindo diferentes nomes de destaque do pagode em uma celebração da nova fase do cantor.

“O chão é de onde eu vim, de tudo que eu vivi, como motoboy, como músico em início de carreira, sem palco. E o céu é poder viver hoje o que eu sempre sonhei, que é a música fazendo parte da minha vida todos os dias”, explica Fabinho sobre o título do projeto. E complementa: “Escolhi ‘Ainda Tem Amor’ para abrir essa nova fase porque acredito muito nessa música. Acho ela romântica, daquelas que falam direto com o coração. Representa muito bem o que quero transmitir neste projeto e espero que as pessoas se identifiquem, cantem junto e sintam a verdade que coloquei em cada detalhe dessa gravação”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Fabinho
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

FAMOSOS

Gretchen diz que foi afetada por ‘influência extraterrestre’ durante gravidez da mãe

Cantora fez revelação da história neste sábado (6)

06.06.26 15h06

BELÉM

Semana da Marinha traz Parada Naval, música e eventos gratuitos em Belém; confira

A programação inclui visitação a navios, parada naval (desfile de navios), corrida, apresentações da Banda dos Fuzileiros Navais e cerimônia militar

03.06.26 15h56

Caetano Veloso: 'O Brasil parece incapaz de salvar a si mesmo'

01.06.26 21h22

MÚSICA

Thiago Muller reúne Neguinho da Beija-Flor e artistas latinos em disco

Cantor lança trabalho inspirado na vivência dentro da Beija-Flor de Nilópolis

27.05.26 18h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Quadrilhas juninas fazem a festa na Praça do Povo, em Belém

Grupos são atração a partir desta quarta (10) no Centur, como parte do XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, da Fundação Cultural do Pará (FCP)

10.06.26 8h30

CULTURA

BTS em Copacabana? Grupo é cotado para megashow no Rio em 2027

A ideia foi defendida pelo secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Lucas Padilha

10.06.26 9h08

CULTURA

Belém recebe arte e solidariedade por Marinaldo Santos

Público pode colaborar com tratamento de saúde do artista visual por meio de catálogo online e na exposição a ser aberta nesta quarta (10), às 9h, na Galeria Parte

10.06.26 8h00

polêmica

Discussão entre ex-BBB Cowboy e esposa vaza e choca internautas: 'me deixar falar'

Durante o bate boca, Priscilla Monroy dá a entender que nem sequer é ouvida pelo ex-BBB

10.06.26 12h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda