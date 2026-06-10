Fabinho lança primeiro single de novo DVD

Fabinho vai dar início aos lançamentos do seu novo projeto, o DVD “Do Chão Ao Céu”. Nesta quinta-feira (11), o cantor apresenta ao público o single “Ainda Tem Amor”, que chega às plataformas digitais acompanhado do registro audiovisual em seu canal oficial no YouTube.

Aos 31 anos, Fabinho vem consolidando seu espaço como um dos principais representantes da nova geração do gênero. Com forte presença nas redes sociais, somando mais de meio milhão de seguidores no Instagram e mais de um milhão de ouvintes mensais no Spotify, o artista acumula projetos audiovisuais de grande repercussão e uma trajetória em ascensão no cenário musical.

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Gravado em abril, na Via Music, no Rio de Janeiro, “Do Chão Ao Céu” marca o maior projeto da carreira de Fabinho até aqui. O DVD contou com participações especiais de Mumuzinho, Tiee e Vitinho, reunindo diferentes nomes de destaque do pagode em uma celebração da nova fase do cantor.

“O chão é de onde eu vim, de tudo que eu vivi, como motoboy, como músico em início de carreira, sem palco. E o céu é poder viver hoje o que eu sempre sonhei, que é a música fazendo parte da minha vida todos os dias”, explica Fabinho sobre o título do projeto. E complementa: “Escolhi ‘Ainda Tem Amor’ para abrir essa nova fase porque acredito muito nessa música. Acho ela romântica, daquelas que falam direto com o coração. Representa muito bem o que quero transmitir neste projeto e espero que as pessoas se identifiquem, cantem junto e sintam a verdade que coloquei em cada detalhe dessa gravação”.