Novelas da Globo saem do ar durante a Copa do Mundo; veja o que muda

A programação da Globo passará por mudanças nas próximas semanas por causa da transmissão da Copa do Mundo 2026. Com jogos distribuídos ao longo de diferentes faixas horárias, a emissora fará ajustes pontuais na grade para a cobertura da competição, o que inclui a suspensão temporária de novelas, filmes, programas jornalísticos e atrações de entretenimento.

Em nota, a Globo informou que serão exibidas até 57 partidas na TV aberta e nos canais Sportv ao longo dos 38 dias de competição. As alterações começam já nesta quinta-feira, 11, com a abertura da Copa do Mundo.

Entre os conteúdos afetados estão novelas exibidas em diferentes horários da programação. Algumas deixarão de ser exibidas em dias específicos para dar espaço às transmissões esportivas, enquanto outras terão mudanças pontuais durante a fase inicial do campeonato; confira a alteração da grade:

11 a 14 de junho

No dia da abertura da Copa, quinta-feira, 11, a Globo não exibirá os programas Edição Especial, Sessão da Tarde e Vale a Pena Ver de Novo. Já na sexta-feira, 12, a novela Guerreiros do Sol sai da grade para a transmissão da partida entre Estados Unidos e Paraguai.

As mudanças continuam no sábado, 13, com a estreia da seleção brasileira. A novela A Nobreza do Amor não será exibida, assim como a segunda edição do telejornal local e Coração Acelerado. No domingo, 14, o Cinemaço também deixa a programação.

15 a 20 de junho

Entre os dias 15 e 18 de junho, a Sessão da Tarde não irá ao ar. Já Vale a Pena Ver de Novo ficará fora da programação nos dias 15, 16 e 18.

Na segunda-feira, 15, a novela Coração Acelerado novamente cede espaço à cobertura esportiva. A emissora também informou que o Jornal da Globo não será exibido na sexta-feira, 19. No sábado, 20, as sessões de filmes Sessão de Sábado e Supercine deixam a grade.

22 e 23 de junho

As alterações seguem na terceira semana da competição. Na segunda-feira, 22, a Edição Especial não será exibida. Já na terça-feira, 23, será a vez da Sessão da Tarde sair da programação.

Estreia da 'Central da Copa'

As mudanças na grade também trazem a volta da Central da Copa, que estreia na TV Globo no mesmo dia da abertura do torneio, em 11 de junho. Exibido tradicionalmente durante os Mundiais desde 2010, o programa volta a ocupar as noites da emissora com análises, bastidores e repercussão dos principais acontecimentos da competição.

Neste ano, a atração será comandada por Fábio Porchat e Tadeu Schmidt, que dividirão a apresentação com a jogadora Tamires, do Corinthians e vice-campeã olímpica com a Seleção Brasileira nos Jogos de Paris 2024.

Segundo a emissora, a grade será reorganizada para acompanhar o calendário da Copa do Mundo e garantir a transmissão das partidas. Os ajustes anunciados concentram-se principalmente nas três primeiras semanas do torneio, fase inicial da competição.