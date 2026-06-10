Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Clarice Senna apresenta a vanguarda amazônica em seu álbum de estreia

Com produção de Dante Ozzetti e participações especiais de importantes instrumentistas brasileiros, o “A Boca no Mundo” revela uma sonoridade sofisticada que transforma a linguagem assistiva em expressão artística e amplia os horizontes da música contemporânea

O Liberal
fonte

Após décadas de criação, Clarice Senna lança o aguardado álbum de estreia “A Boca no Mundo” (Divulgação)

Na próxima quinta-feira (18), aos 44 anos, a cantautora paraense Clarice Senna lança "A Boca no Mundo", seu álbum de estreia. O lançamento, que para alguns pode soar tardio, na verdade escancara a desigualdade de oportunidades que ainda atravessa o fazer cultural de artistas com deficiência visual.

O disco celebra a união de grandes nomes do mercado fonográfico em torno de um ideal de sonoridade e reparação artística. A produção musical e os arranjos são assinados pelo premiado músico Dante Ozzetti. O projeto ganha ainda mais peso com a engenharia de som e mixagem de Beto Mendonça, do lendário Estúdio 185, e a masterização luxuosa de Carlos Freitas (Classic Master EUA), um dos profissionais brasileiros mais laureados no Grammy Latino na categoria.

‘’A Boca no Mundo’ ecoa uma sonoridade orgânica e sensível justamente porque reflete a linguagem de composição da artista e traz essas referências para os modos de produção do álbum que foi gravado em estilo de vivência musical, ao longo de um ano e dois meses de trabalho, inteiramente tocado pela mesma banda base e gravado em um único estúdio, seguindo o exemplo de grandes obras e artistas da MPB.

VEJA MAIS

image Família Moreira vive repercussão do programa de Eliana, na Globo, e planeja novos passos na música
Após vencer competição musical do 'Em Família', familiares do talento mirim trabalham na produção do primeiro álbum de Luiz Gabriel

image Nazaré Pereira divide palco com Liz Amazônia em festival realizado na Europa
Artistas interpretaram a música “Eu Nasci no Pará” durante apresentação realizada em Turim

image Clarice Senna transforma voz em instrumento e leva show gratuito a Belém nesta semana
Artista retorna à capital paraense após quase duas décadas e leva ao palco músicas como ‘O Grão Pará’ e ‘Ensolarada’

A banda é formada por Dante Ozzetti nos violões, Vitor Arantes nos pianos e teclados, Beatriz Lima nos contrabaixos, Jabes Felipe nas baterias e Franci Oliver nas percussões.

O álbum transita por diálogos finos com a saúde mental, o feminino, a natureza e a poética Def, amparado por uma banda de excelência técnica e participações especiais de grandes nomes da música instrumental brasileira, como Bocato, Alexandre Ribeiro, Mário Manga, Cássio Poleto e Fábio Peron.

Conhecida como “compositora de boca”, Clarice Senna utiliza a voz como instrumento e define sua criação musical como um “instrumental com letra”. Em diálogo com Dante Ozzetti e convidados, constrói uma sonoridade em que voz e instrumentos se entrelaçam, reafirmando o desejo de colocar “A Boca no Mundo”.

Clarice, que convive com a Doença de Stargardt, transforma a linguagem assistiva em instrumento artístico, desafiando o olhar normativo e expandindo experiências estéticas por meio da Estética do Acesso.

‘’O cenário musical é um sistema que se comporta como uma floresta que para se manter viva depende da biodiversidade. É bom para a diversidade da música brasileira o ponto de vista de uma mulher compositora Def propondo uma vanguarda amazônica’’, define Clarice.

Composto por 10 faixas autorais, o trabalho transporta o ouvinte para um ambiente profundamente sensorial e sofisticado. De acordo com Dante Ozzetti, as composições de Clarice funcionam como uma sucessão de portais que revelam ritmos, melodias e harmonias submersas, jogando luz sobre a vanguarda da musicalidade brasileira amazônica contemporânea. Os arranjos foram desenhados para traduzir essas intenções estruturais.

A faixa “O Grão Pará” ocupa um lugar especial no álbum por homenagear o pai de Clarice, o cantor e compositor paraense Chico Sena. A canção dialoga com “Flor do Grão-Pará”, clássico de sua autoria que se tornou um dos maiores símbolos musicais de Belém, evocando a saudade e o amor pela capital paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Clarice Senna

Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

FAMOSOS

Gretchen diz que foi afetada por ‘influência extraterrestre’ durante gravidez da mãe

Cantora fez revelação da história neste sábado (6)

06.06.26 15h06

BELÉM

Semana da Marinha traz Parada Naval, música e eventos gratuitos em Belém; confira

A programação inclui visitação a navios, parada naval (desfile de navios), corrida, apresentações da Banda dos Fuzileiros Navais e cerimônia militar

03.06.26 15h56

Caetano Veloso: 'O Brasil parece incapaz de salvar a si mesmo'

01.06.26 21h22

MÚSICA

Thiago Muller reúne Neguinho da Beija-Flor e artistas latinos em disco

Cantor lança trabalho inspirado na vivência dentro da Beija-Flor de Nilópolis

27.05.26 18h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Quadrilhas juninas fazem a festa na Praça do Povo, em Belém

Grupos são atração a partir desta quarta (10) no Centur, como parte do XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, da Fundação Cultural do Pará (FCP)

10.06.26 8h30

CULTURA

BTS em Copacabana? Grupo é cotado para megashow no Rio em 2027

A ideia foi defendida pelo secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Lucas Padilha

10.06.26 9h08

CULTURA

Belém recebe arte e solidariedade por Marinaldo Santos

Público pode colaborar com tratamento de saúde do artista visual por meio de catálogo online e na exposição a ser aberta nesta quarta (10), às 9h, na Galeria Parte

10.06.26 8h00

polêmica

Discussão entre ex-BBB Cowboy e esposa vaza e choca internautas: 'me deixar falar'

Durante o bate boca, Priscilla Monroy dá a entender que nem sequer é ouvida pelo ex-BBB

10.06.26 12h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda