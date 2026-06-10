Belém recebe arte e solidariedade por Marinaldo Santos

O conteúdo da mostra “Inventário Afetivo - Obras e Encontros para Marinaldo Santos”, a ser aberta nesta quarta-feira (10), às 9h, na Galeria Parte, vai muito mais além das imagens e das propostas que trazem os trabalhos expostos. Ela convoca o público a ter um olhar de solidariedade com esse artista visual que se encontra enfermo. Para contribuir com os custos do tratamento médico dessa pessoa muito querida entre os artistas e o público em geral, um grupo de amigos e admiradores da arte de Marinaldo Santos teve a iniciativa de organizar essa exposição física, que também conta com um catálogo online para aquisição de obras confeccionadas por 57 autores. O catálogo de obras da mostra pode ser acessado aqui. O contato para compra é: Eduardo Vasconcelos - (91) 99999-6794. Outro contato é: Jorge Eiró - 91 9114-4542.

O público confere na exposição obras dos artistas: Alberto Bitar, ⁠Aline Folha, ⁠Ana Catarina, Anna Cesar, ⁠Armando Sobral, Berna Reale, ⁠Camila Lima, Cesar Paes Barreto, ⁠Chico Ribeiro, Dannoelly Cardoso, ⁠Dina Oliveira, ⁠Dumas Seixas, Elieni Tenório, ⁠Elza Lima, ⁠Emanuel Franco, Galvão Galvanda, ⁠Geraldo Teixeira, ⁠Guy Veloso, ⁠Haroldo Baleixe, ⁠Jocatos, Jorge Eiró, ⁠Lise Lobato, ⁠Lobo Soares, Luciano Oliveira, ⁠Luiz Braga, Maitê Nogueira, ⁠Marcelo Lobato, ⁠Marcone Moreira, ⁠Margalho, Maria José Batista, Mariano Klautau Filho, Marinaldo Santos, ⁠Miguel Chikaoka, ⁠Nay Jinknss, ⁠Nina Matos.

Outros autores de obras na mostra são: Octávio Cardoso, ⁠Odair Mindelo, Osvaldo Gaia, ⁠Pablo Mufarrej, ⁠Paula Sampaio, Paulo Azevedo, ⁠Paulo Ribeiro, Petchó Silveira, ⁠Rafael Matheus Moreira, ⁠Rodrigo Lauria, ⁠Rosângela Britto, Ruma de Albuquerque, ⁠Sanchris Santos, ⁠Sebá Tapajós, Simões, ⁠Tadeu Lobato, Tagore, Valério Silveira, Walda Marques, ⁠Werner Oliveira, Yohana Magno e Zoca.

Os trabalhos estão disponíveis à venda. Todos os artistas participantes vão disponibilizar suas obras com desconto de 50% do valor de mercado. A mostra pode ser conferida na Galeria Parte, do artista Paulo Azevedo, e estará aberta de quarta-feira (10) até este sábado (13), das 9h às 18h.

Mostra "'Inventário Coletivo', em Belém, funciona como declaração de amor a Marinaldo Santos e sua obra (Foto: Paulo Azevedo)

Afetos

No texto de apresentação “Inventário de Afetos” da exposição coletiva, o artista visual e poeta Jorge Eiró destaca que “tal iniciativa só foi possível graças à adesão imediata de quase 50 artistas que gentilmente doaram suas obras, bem como o apoio de inúmeros colaboradores”.

“Marinaldo é um artista muito querido, uma verdadeira entidade da arte contemporânea paraense, e merece todo o nosso apoio. A extensa obra de Marinaldo, reconhecida internacionalmente, constitui-se como um genuíno inventário de afetos, cuidadosamente elaborada por um olhar atento e inventivo, e cujo processo criativo converte as coisas banais em objetos extraordinários. Talvez seja essa a missão do artista, tomando a poesia de Antonio Cícero ao nos lembrar que ‘a única morada de um homem está no extraordinário’ “, ressalta Eiró.

“Nesta perspectiva, eis onde reside o sentido das relações entre a arte e a vida. Portanto, ao reunir fraternalmente uma constelação de artistas paraenses de diferentes gerações, esta ampla e diversificada mostra representa, simbolicamente, uma comunhão de amizade e afetos que faz da arte uma forma de celebração da vida”, completa Jorge Eiró.

Para a artista plástica Elieni Tenório, Marinaldo tem uma trajetória singular nas artes paraenses. “O Marinaldo Santos é uma das grandes referências das artes plásticas no Pará e na Amazônia, e suas obras têm reconhecimento em nível nacional e internacional, sendo premiadas em diversos salões, integrando o acervo de museus e de colecionadores”.

“É um artista dotado de muita criatividade e de olhar atento à cultura popular expressa nas suas obras, criadas com a magia de uma técnica singular tanto na pintura quanto nas colagens e esculturas”, ressalta Elieni.

Já a artista visual Nina Matos considera que “Marinaldo Santos integra a história da arte no Pará, com ressonância nacional. Suas obras já se confundem com o cenário da cidade de Belém, estão em muitos lugares nos alegrando, encantando e nos instigando a percorrer cada detalhe de suas pinturas/esculturas. Tudo ali foi apaixonadamente colhido pelo artista flâneur em suas andanças pela cidade, apreciado e sentido, como, por exemplo, quando recolhe um azulejo português descartado de uma demolição criminosa, faz em respeito para integrar suas obras, como uma ode à memória de uma cidade já bem descaracterizada, que o artista não quer que se perca”.

“Marinaldo observa cada material, ressignifica, transmuta em arte, exercendo inúmeras possibilidades de associações, operando reminiscências e referências com todo um equilíbrio cromático peculiar à assinatura desse grandioso inventivo criativo artista. Detalhes de elementos e símbolos identitários de nossa região ribeirinha em um repertório fluente de signos muito nossos, em trânsito a toda uma cultura pop universal. A obra de Marinaldo é grandiosa e afetuosa, assim como seu coração", salienta Nina Matos.

Serviço:

“Inventário Afetivo”

Mostra solidária ao artista Marinaldo Santos

Na Galeria Parte, na Tv. Rui Barbosa, 1520,

entre Braz de Aguiar e Gentil Bittencourt.

De 10 a 13 de junho de 2026, das 9h às 18h

Informações: 91 9114-4542