Belém recebe arte e solidariedade por Marinaldo Santos
Público pode colaborar com tratamento de saúde do artista visual por meio de catálogo online e na exposição a ser aberta nesta quarta (10), às 9h, na Galeria Parte
O conteúdo da mostra “Inventário Afetivo - Obras e Encontros para Marinaldo Santos”, a ser aberta nesta quarta-feira (10), às 9h, na Galeria Parte, vai muito mais além das imagens e das propostas que trazem os trabalhos expostos. Ela convoca o público a ter um olhar de solidariedade com esse artista visual que se encontra enfermo. Para contribuir com os custos do tratamento médico dessa pessoa muito querida entre os artistas e o público em geral, um grupo de amigos e admiradores da arte de Marinaldo Santos teve a iniciativa de organizar essa exposição física, que também conta com um catálogo online para aquisição de obras confeccionadas por 57 autores. O catálogo de obras da mostra pode ser acessado aqui. O contato para compra é: Eduardo Vasconcelos - (91) 99999-6794. Outro contato é: Jorge Eiró - 91 9114-4542.
O público confere na exposição obras dos artistas: Alberto Bitar, Aline Folha, Ana Catarina, Anna Cesar, Armando Sobral, Berna Reale, Camila Lima, Cesar Paes Barreto, Chico Ribeiro, Dannoelly Cardoso, Dina Oliveira, Dumas Seixas, Elieni Tenório, Elza Lima, Emanuel Franco, Galvão Galvanda, Geraldo Teixeira, Guy Veloso, Haroldo Baleixe, Jocatos, Jorge Eiró, Lise Lobato, Lobo Soares, Luciano Oliveira, Luiz Braga, Maitê Nogueira, Marcelo Lobato, Marcone Moreira, Margalho, Maria José Batista, Mariano Klautau Filho, Marinaldo Santos, Miguel Chikaoka, Nay Jinknss, Nina Matos.
Outros autores de obras na mostra são: Octávio Cardoso, Odair Mindelo, Osvaldo Gaia, Pablo Mufarrej, Paula Sampaio, Paulo Azevedo, Paulo Ribeiro, Petchó Silveira, Rafael Matheus Moreira, Rodrigo Lauria, Rosângela Britto, Ruma de Albuquerque, Sanchris Santos, Sebá Tapajós, Simões, Tadeu Lobato, Tagore, Valério Silveira, Walda Marques, Werner Oliveira, Yohana Magno e Zoca.
Os trabalhos estão disponíveis à venda. Todos os artistas participantes vão disponibilizar suas obras com desconto de 50% do valor de mercado. A mostra pode ser conferida na Galeria Parte, do artista Paulo Azevedo, e estará aberta de quarta-feira (10) até este sábado (13), das 9h às 18h.
Afetos
No texto de apresentação “Inventário de Afetos” da exposição coletiva, o artista visual e poeta Jorge Eiró destaca que “tal iniciativa só foi possível graças à adesão imediata de quase 50 artistas que gentilmente doaram suas obras, bem como o apoio de inúmeros colaboradores”.
“Marinaldo é um artista muito querido, uma verdadeira entidade da arte contemporânea paraense, e merece todo o nosso apoio. A extensa obra de Marinaldo, reconhecida internacionalmente, constitui-se como um genuíno inventário de afetos, cuidadosamente elaborada por um olhar atento e inventivo, e cujo processo criativo converte as coisas banais em objetos extraordinários. Talvez seja essa a missão do artista, tomando a poesia de Antonio Cícero ao nos lembrar que ‘a única morada de um homem está no extraordinário’ “, ressalta Eiró.
“Nesta perspectiva, eis onde reside o sentido das relações entre a arte e a vida. Portanto, ao reunir fraternalmente uma constelação de artistas paraenses de diferentes gerações, esta ampla e diversificada mostra representa, simbolicamente, uma comunhão de amizade e afetos que faz da arte uma forma de celebração da vida”, completa Jorge Eiró.
Para a artista plástica Elieni Tenório, Marinaldo tem uma trajetória singular nas artes paraenses. “O Marinaldo Santos é uma das grandes referências das artes plásticas no Pará e na Amazônia, e suas obras têm reconhecimento em nível nacional e internacional, sendo premiadas em diversos salões, integrando o acervo de museus e de colecionadores”.
“É um artista dotado de muita criatividade e de olhar atento à cultura popular expressa nas suas obras, criadas com a magia de uma técnica singular tanto na pintura quanto nas colagens e esculturas”, ressalta Elieni.
Já a artista visual Nina Matos considera que “Marinaldo Santos integra a história da arte no Pará, com ressonância nacional. Suas obras já se confundem com o cenário da cidade de Belém, estão em muitos lugares nos alegrando, encantando e nos instigando a percorrer cada detalhe de suas pinturas/esculturas. Tudo ali foi apaixonadamente colhido pelo artista flâneur em suas andanças pela cidade, apreciado e sentido, como, por exemplo, quando recolhe um azulejo português descartado de uma demolição criminosa, faz em respeito para integrar suas obras, como uma ode à memória de uma cidade já bem descaracterizada, que o artista não quer que se perca”.
“Marinaldo observa cada material, ressignifica, transmuta em arte, exercendo inúmeras possibilidades de associações, operando reminiscências e referências com todo um equilíbrio cromático peculiar à assinatura desse grandioso inventivo criativo artista. Detalhes de elementos e símbolos identitários de nossa região ribeirinha em um repertório fluente de signos muito nossos, em trânsito a toda uma cultura pop universal. A obra de Marinaldo é grandiosa e afetuosa, assim como seu coração", salienta Nina Matos.
Serviço:
“Inventário Afetivo”
Mostra solidária ao artista Marinaldo Santos
Na Galeria Parte, na Tv. Rui Barbosa, 1520,
entre Braz de Aguiar e Gentil Bittencourt.
De 10 a 13 de junho de 2026, das 9h às 18h
Informações: 91 9114-4542
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