Quadrilhas juninas fazem a festa na Praça do Povo, em Belém

A partir das 17h desta quarta-feira (10) até o dia 28 deste mês de junho, a festança no Centur, no centro de Belém, está garantida: começa o XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, como parte do Arraial de Todos os Santos, coordenado pela Fundação Cultural do Pará (FCP). São grupos da Grande Belém e de outras regiões do Estado do Pará, e as apresentações, até o dia 28 deste mês, são marcadas por coreografias, figurinos e elementos cênicos que movimentam a economia criativa e fortalecem as tradições populares, culminando na premiação no último dia do evento. No mesmo período, na Praça do Povo (FCP), acontecem as apresentações dos folguedos juninos, que animam os frequentadores com apresentações musicais, cênicas e performáticas.

Ao todo, são 130 grupos de quadrilhas juninas participando do concurso este ano, sendo 115 adultas e 15 mirins. Entre os participantes, 37 grupos são de municípios do interior do estado. Na primeira noite do concurso, vão se apresentar seis grupos de quadrilhas juninas: Estrelas de São João, de Tucuruí; Cheiro de Patchouli, de Cametá; Azabumba, de Ananindeua; Roceiros Pedreirenses da Tia Beneca, de Tomé-Açú; Roceiros do Amor, de Marituba, e Rainha da Juventude, de Belém.

“O Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, promovido pela Fundação Cultural do Pará, é uma das mais importantes manifestações da cultura popular paraense. Ele valoriza nossas tradições, a criatividade dos grupos e o trabalho de centenas de artistas e fazedores de cultura que mantêm viva a identidade junina do Pará. Além de fortalecer a cultura popular, o concurso incentiva a preservação desse patrimônio e amplia a visibilidade dos grupos que, ao longo de todo o ano, se dedicam a levar arte, história e emoção ao público”, destaca Ygor Kahwage, presidente da Fundação Cultural do Pará.

Agito junino

Do dia 12 até o dia 28 deste mês, o público vai poder conferir no Teatro Margarida Schivasappa apresentações de Pássaros Juninos e de Cordões de Bichos. Essas atrações envolvem um trabalho de comunidades diversas, mobilizando crianças, adultos e idosos. Os pássaros e cordões contam cenas da realidade e do imaginário amazônico.

Já no Curro Velho, de 19 a 21 de junho, será a vez do Auto Junino, momento em que as brincadeiras, palhaçadas, peças teatrais, apresentações musicais ganham o espaço. No dia 24 de junho, a Casa da Linguagem realiza o Arraial das Letrinhas, momento de celebração da leitura e dos escritores paraenses.

Iniciado em 30 de maio, o Arraial de Todos os Santos impulsiona não somente as manifestações culturais e artísticas do Pará, mas, também, a geração de renda para costureiras, artesãos, músicos, vendedores e trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente na cadeia produtiva da cultura.



Arraial de Todos os Santos 2026

Data: 30 de maio a 30 de junho de 2026

Locais: Prédio Sede da Fundação Cultural do Pará, Casa das Artes, Casa da Linguagem, Curro Velho e Teatro Margarida Schivasappa (a depender da programação)

Entrada gratuita e livre para todos os públicos

Calendário oficial dos eventos:

10 a 28 de junho, às 16h – XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas (FCP)

10 a 30 de junho, às 18h – Apresentação de Folguedos Juninos (FCP)

12 a 28 de junho, às 18h – Apresentação de pássaros juninos e cordões de bichos (Teatro Margarida Schivasappa)

19 a 21 de junho, às 17h – Auto Junino (Curro Velho)

24 de junho, às 17h – Arraial das Letrinhas (Casa da Linguagem)

30 de junho, às 17h – Premiação do Concurso Estadual de Quadrilhas (FCP)