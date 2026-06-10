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BTS em Copacabana? Grupo é cotado para megashow no Rio em 2027

A ideia foi defendida pelo secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Lucas Padilha

Gabrielle Borges
fonte

O BTS é um dos maiores grupos de K-POP na atualidade (Big Hit Music/Divulgação)

A possibilidade de um show do BTS na Praia de Copacabana voltou a movimentar os fãs brasileiros do grupo sul-coreano. A ideia foi defendida pelo secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Lucas Padilha, que revelou o desejo de incluir a banda como uma das principais atrações do projeto Todo Mundo no Rio nos próximos anos.

Em entrevista concedida ao portal Genius Lab nesta terça-feira (9), o secretário afirmou que trabalha para viabilizar a vinda do fenômeno mundial do K-Pop à capital fluminense e acredita que uma eventual apresentação do grupo teria potencial para superar os recordes de público registrados por grandes artistas internacionais que passaram pela cidade nos últimos anos.

"O BTS é capaz de fazer mais e bater recorde maior do que Madonna, Lady Gaga e Shakira. Vai ser o maior de todos", declarou Padilha durante a entrevista.

Desejo da prefeitura ainda não se transformou em negociação

Apesar do entusiasmo demonstrado pelo secretário, não há qualquer confirmação oficial ou negociação anunciada entre a prefeitura do Rio de Janeiro, os representantes do BTS ou a gravadora responsável pelo grupo. Segundo Padilha, o objetivo é manter a busca por grandes atrações internacionais para o projeto cultural até 2028.

"Se não for diva pop, tem que ser BTS. Estou na campanha por divas pop e BTS até 2028. Não vou sossegar até isso acontecer", afirmou.

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O show gratuito, parte do projeto "Todo Mundo no Rio", marcou o retorno triunfal da artista ao Brasil após 13 anos de ausência.

BTS segue entre os maiores fenômenos da música mundial

Mesmo em meio às especulações sobre uma possível passagem pelo Rio de Janeiro, o BTS continua sendo um dos grupos mais influentes da indústria musical global. O sucesso internacional da banda transformou o K-Pop em um fenômeno de alcance mundial e consolidou uma base de fãs presente em diversos países.

Até o momento, no entanto, não existe anúncio oficial sobre datas, negociações ou qualquer acordo envolvendo a participação do BTS no projeto Todo Mundo no Rio.

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