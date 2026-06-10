BTS em Copacabana? Grupo é cotado para megashow no Rio em 2027

A possibilidade de um show do BTS na Praia de Copacabana voltou a movimentar os fãs brasileiros do grupo sul-coreano. A ideia foi defendida pelo secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, Lucas Padilha, que revelou o desejo de incluir a banda como uma das principais atrações do projeto Todo Mundo no Rio nos próximos anos.

Em entrevista concedida ao portal Genius Lab nesta terça-feira (9), o secretário afirmou que trabalha para viabilizar a vinda do fenômeno mundial do K-Pop à capital fluminense e acredita que uma eventual apresentação do grupo teria potencial para superar os recordes de público registrados por grandes artistas internacionais que passaram pela cidade nos últimos anos.

"O BTS é capaz de fazer mais e bater recorde maior do que Madonna, Lady Gaga e Shakira. Vai ser o maior de todos", declarou Padilha durante a entrevista.

Desejo da prefeitura ainda não se transformou em negociação

Apesar do entusiasmo demonstrado pelo secretário, não há qualquer confirmação oficial ou negociação anunciada entre a prefeitura do Rio de Janeiro, os representantes do BTS ou a gravadora responsável pelo grupo. Segundo Padilha, o objetivo é manter a busca por grandes atrações internacionais para o projeto cultural até 2028.

"Se não for diva pop, tem que ser BTS. Estou na campanha por divas pop e BTS até 2028. Não vou sossegar até isso acontecer", afirmou.

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BTS segue entre os maiores fenômenos da música mundial

Mesmo em meio às especulações sobre uma possível passagem pelo Rio de Janeiro, o BTS continua sendo um dos grupos mais influentes da indústria musical global. O sucesso internacional da banda transformou o K-Pop em um fenômeno de alcance mundial e consolidou uma base de fãs presente em diversos países.

Até o momento, no entanto, não existe anúncio oficial sobre datas, negociações ou qualquer acordo envolvendo a participação do BTS no projeto Todo Mundo no Rio.