Shakira faz post de agradecimento após 'Todo Mundo no Rio'

Após se apresentar para 2 milhões de pessoas em Copacabana, na zoma sul do Rio de Janeiro, para a edição deste ano do Todo Mundo no Rio, Shakira usou as redes sociais para agradecer ao público brasileiro. Em postagem no Instagram, a cantora celebrou as participações de Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e da Unidos da Tijuca, além de celebrar a parceria com o coletivo de dança carioca Dance Maré. "O que aconteceu ontem (sábado, 2) à noite no Rio foi inesquecível e arrepiante."

"Dois milhões e meio de pessoas estiveram lá, juntos podemos reconhecer o poder da música em todos nós", escreveu a colombiana. "Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições. A beleza de Copacabana nos faz lembrar o que realmente importa e o segredo é estar presente, valorizar o que está diante dos nossos olhos. Contemplar o mar, a praia, a montanha, sentir o sol na pele, a brisa. Porque é disso que somos feitos."

Shakira aproveitou ainda para definir a apresentação e a presença da multidão como uma mensagem ao mundo sobre a América Latina. "É simples ser feliz. E o Rio nos lembra disso como nenhum outro lugar no mundo."

A apresentação de Shakira em Copacabana começou com mais de uma hora de atraso. O show contou com hits da carreira da cantora, como Estoy Aquí, e músicas mais recentes, como Choka Choka, parceria com a brasileira Anitta.

Esta foi a terceira edição do Todo Mundo no Rio, que em 2024 e 2025 contou com shows de Madonna e Lady Gaga, respectivamente.

O show de Shakira será reprisado em 9 maio, às 20h30, no Globoplay e no Multishow.

Confira a mensagem completa de Shakira para o público brasileiro:

"Não consegui dormir. Emoção demais.

O que aconteceu ontem à noite no Rio foi inesquecível e arrepiante.

2 milhões e meio de pessoas estiveram lá, juntos podemos reconhecer o poder da música em todos nós.

Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós,fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições.

A beleza de Copacabana nos faz lembrar o que realmente importa e o segredo é estar presente, valorizar o que está diante dos nossos olhos. Contemplar o mar, a praia, a montanha, sentir o sol na pele, a brisa. Porque é disso que somos feitos.

E essa foi a mensagem de ontem à noite, que a América Latina, deu ao mundo: é simples ser feliz. E o Rio nos lembra disso como nenhum outro lugar no mundo.

Obrigada à rainha Anitta, a Caetano, à minha querida amiga Ivete, à Maria Bethânia, à Unidos da Tijuca e ao Dance Maré, por me acompanharem no palco. Obrigada ao prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, a Luiz Niemeyer, à equipe da Corona , à equipe do Todo Mundo No Rio, à Studio Drift e a todos os patrocinadores.

À minha equipe incansável e às milhares de pessoas que trabalharam dia e noite nessa produção, incorporando muitas mudanças difíceis de executar.

E aos meus fãs que viajaram de outros países ou cidades do Brasil para estar lá, fazendo história comigo e sobretudo por me fazer sentir que ontem à noite esses dois milhões e meio de almas são a minha família.

Obrigada, Brasil.

Eu amo vocês!"