Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

Estreia internacional na Netflix e sucessos nacionais marcam carreira de Pâmela Germano

A artista transita entre festivais mundiais de destaque e o entretenimento de massa, reforçando sua versatilidade em diversos papéis

Bruna Dias Merabet
fonte

Pâmela Germano estrela produção internacional ao lado de Alice Braga (Divulgação)

A atriz brasileira Pâmela Germano marca sua estreia na Netflix dos Estados Unidos com a série “Man on Fire”, produção também disponível no catálogo global da plataforma. A trama acompanha a jornada de vingança de John Creasy, um ex-mercenário das Forças Especiais. Na obra, Pâmela dá vida a Marina, filha da personagem Valéria (interpretada por Alice Braga). As duas possuem um vínculo afetivo forte, mas acabam envolvidas em uma missão perigosa iniciada pela mãe. 

“Marina e Valéria são inseparáveis. Eu e Alice realmente entendemos que elas trabalham juntas para escreverem outra história para seus futuros e para a própria subsistência. Nesse sentido, existe uma companhia e uma lida muito horizontal entre mãe e filha, vinda de um trauma de violência em comum que foi a morte do pai e marido. E foi assim que, conforme fomos trabalhando o roteiro e a relação das personagens, me deparei com a maturidade que existe em Marina causada pela dor. Os humores de Marina são justamente engatilhados pelo perigo e pela tensão da própria narrativa da série. Fui trabalhando minhas emoções e os arcos da personagem a partir do grau de ameaça que ela e Valéria começaram a sofrer”, conta Pâmela Germano, em entrevista ao Grupo Liberal.

Além das duas, o elenco ainda tem outros brasileiros, como Thomás Aquino, Iago Xavier, Jefferson Baptista e Bruno Suzano.

A atriz integrou o elenco deste projeto após participar de produções premiadas e de destaque no streaming. No cinema, protagonizou o longa “A Batalha da Rua Maria Antônia” (2025), dirigido por Vera Egito, obra que conquistou o prêmio de Melhor Filme no Festival do Rio 2023. Na televisão, compôs o elenco principal da série “Dois Tempos”, disponível no Disney+. Sua trajetória recente e futura inclui atuações nos filmes “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, “O Mistério de Santa Dica” e “Mapas e Fogaréu”.

“Quando olho pra trás e pro presente, vejo a internacionalização dos projetos que estive. E fico extremamente reflexiva, emocionada, agradecida. Porque realmente é um marco ou uma característica que têm presença na minha trajetória. Em trabalhos mais mainstream mas também em circunstâncias mais íntimas e experimentais. Em 2024, por exemplo, fui pedalando com a minha família de Brasília à Januária (MG), e chegando lá me deparo com ‘Miçangas’ compondo um festival de cinema de rua ‘Outra Margem’; o mesmo filme que estreou em Berlinale, um dos festivais mais renomados. O meu trabalho me leva para muitos lugares e isso molda profundamente quem sou”, conta.

VEJA MAIS

image Ator paraense está no elenco de série internacional da Netflix que estreia em abril
Natural de Belém, Phellipe Marques está participando do seriado ‘Man on Fire’, e mais uma produção nacional, com data ainda não revelada

image Exclusivo: Thomás Aquino fala sobre série internacional da Netflix e carreira fora do Brasil
O ator brasileiro bateu um papo com o Grupo Liberal e deu detalhes sobre a produção ‘Man On Fire’

 “Festivais mundiais de destaque, com artistas, equipes e projetos de excelência. Assisti os melhores filmes da minha vida nesses festivais em que pude ir: em Berlim, em Durban, Huesca, em Sundance. É gigantesco o meu sentimento, difícil mesmo de exprimir. Nesses festivais pude me formar no sentido da artista que sou e quero ser. Pude conhecer pessoas, pesquisas, olhares muito singulares e brilhantes, que me impulsionam a verticalizar cada vez mais no fazer artístico. Com os curta-metragens e o longa estivemos em todos os cantos, e em alguns eu pude ver. Mas em vários não. É muito louco pensar em todas as salas de cinema que esses filmes ressoaram, nas mostras que comporam, nos públicos tão diversos que os receberam. Essa é a minha estreia com a Netflix, e foi logo com a Netflix US. Sinto que são projeções distintas e ainda vou descobrir o que é. Tudo isso se imprime na minha percepção de espaço, de coletividade, de cultura e me faz muito interessada em como continuar”, acrescenta a atriz.

A trajetória de Pâmela Germano é marcada pela diversificação de sua atuação, transitando entre produções de nicho e projetos voltados ao entretenimento de massa. A atriz mantém um fluxo constante de trabalho em diferentes plataformas e formatos, o que demonstra sua busca por papéis distintos e a capacidade de equilibrar projetos com propostas artísticas variadas. Esse trânsito entre o cinema e o streaming reforça uma carreira pautada pela versatilidade na escolha de seus personagens.

“Busco roteiros e personagens complexos, sejam os trabalhos independentes ou não. Esse costuma ser o meu critério. Transito pela cultura popular, pelo teatro, como também pelo cinema e pelo entretenimento. Eu adorei fazer uma série estratosférica de ação e de suspense. Adorei estar num set trilíngue, adorei gravar em inglês e português numa mesma cena; e às vezes só em inglês, noutras só em português. Quero muito mais mesmo. E faço questão de lembrar que sou artista, que preciso criar também em graus de experimentação mais radicalizada. Então, eu nutro e conduzo meus passos para acessar diversos modos de fazer, diversos públicos. Fico muito curiosa à respeito da novela, quero muito fazer. Entender outra linguagem e outra relação com seu público. Ao mesmo tempo, não deixo de jeito nenhum de ficar em contato com grupos, artistas independentes, núcleos de teatro, curso, experimentação. É uma conexão que me dá base pro que sou, e como trabalho nos outros projetos ‘maiores’”, explica.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Netflix

Man on Fire

Pâmela Germano
Cinema
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM CINEMA

NO CINEMA

Quer entender o conflito entre EUA e Venezuela? Veja 6 filmes e séries

Produções disponíveis no streaming ajudam a contextualizar a crise política, a ingerência externa e os impactos do conflito na América Latina

03.01.26 16h59

LUTO

Morre James Foley, diretor de '50 Tons de Cinza', aos 71 anos

Diretor morreu nesta quinta-feira (8), aos 71 anos, em Los Angeles, após uma longa luta contra um câncer no cérebro

08.05.25 18h55

CINEMA

Saiba quem é a protagonista do live action 'Como Treinar o Seu Dragão'

A atriz Nico Parker, de 18 anos, que interpretou Sarah na série de ‘The Last of Us‘, foi escolhida para interpretar Astrid no live-action ‘Como Treinar o Seu Dragão‘; atriz é filha de estrela do cinema

31.05.23 8h37

CINEMA

2ª edição do Olhar Film Festival será em Castanhal e reúne produções locais e internacionais

O festival é gratuito e contará com a exibição de produções locais e de países de todos os continentes

19.05.23 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

RELACIONAMENTO

Virginia Fonseca abre o jogo sobre suposta crise com Vini Jr: 'Com certeza'

Influenciadora afirmou que relacionamento com jogador do Real Madrid continua e disse que deve viajar para a Espanha em breve

06.05.26 23h41

SAÚDE

Cantor sertanejo é internado em estado grave em Goiânia

O artista está intubado, inconsciente e a equipe médica ainda não divulgou um diagnóstico definitivo sobre o caso

06.05.26 9h11

#LIBCULT

Fenômeno da Internet, Leona Vingativa relembra trajetória desde os primeiros vídeos

Depois de ter seus clipes compartilhados por artistas, paraense conquista milhares de seguidores nas redes sociais

27.04.19 17h00

CONTEÚDO PARA DAR E VENDER

Retrospectiva pornô: saiba quais foram os criadores de conteúdo +18 mais acessados em 2024

Andressa Urach faturou cerca de R$ 6,5 milhões na plataforma Privacy em 2024; saiba os mais acessados

19.12.24 14h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda