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Luma de Oliveira critica Eike Batista após falas do empresário sobre os filhos

A ex-modelo criticou o posicionamento de Eike em um podcast e citou vivência dele preso

O Liberal
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Luma de Oliveira contesta falas de Eike Batista em podcast e cita relação com os filhos Thor e Olin Batista (Reprodução)

A ex-modelo Luma de Oliveira utilizou suas redes sociais neste domingo (3) para criticar o empresário Eike Batista após declarações feitas por ele em um podcast. Ela afirmou que o período em que o empresário esteve preso "não o tornou menos arrogante e mais responsável" e declarou que ele expôs os filhos Thor e Olin Batista.

Em sua conta no Instagram, a ex-modelo escreveu: “Depois de ter falido famílias, Eike Batista, em recente podcast, desrespeita os filhos publicamente colocando-os na categoria ‘Fru-Fru’ e ‘Floquinho de Neve’. Realmente ouvir até hoje que o pai dele deu o ‘caminho do ouro’ não deve fazer nada bem para o equilíbrio mental dele”.

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A manifestação ocorreu após uma entrevista concedida por Eike Batista em abril ao presidente da Revista Manchete, Marcos Salles, na qual o empresário comentou sobre as gerações no mercado de trabalho. Durante a conversa, que abordou o impacto da inteligência artificial, o empresário afirmou: “Eu tô vendo uma geração fru-fru aí, geração floquinho de neve. Inclusive meus filhos. Não os menores, porque os menores eu tô treinando na dureza”.

A fala incluiu Thor Batista, de 34 anos, e Olin Batista, de 30 anos, filhos do casamento com Luma de Oliveira, enquanto detalhava a rotina de atividades de Balder, de 12 anos, e Tyra, de 4 anos, de seu relacionamento com Flávia Sampaio. Eike Batista afirmou ainda que “a garotada não sabe nem perguntar direito” ao utilizar ferramentas de tecnologia. Luma de Oliveira declarou que o comentário do empresário “diz mais sobre ele do que dos filhos” e questionou o fato de ele associar o sucesso dos filhos ao próprio legado.

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