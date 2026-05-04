Domingo ela vai: Filho de Carla Perez e Xanddy conquista 6 medalhas em competição de fisiculturismo

Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy, conquistou a vitória no campeonato de fisiculturismo NPC Natural Grand Prix, realizado neste domingo (3) na Flórida, Estados Unidos. O competidor de 22 anos recebeu um troféu pela pontuação geral e seis medalhas em categorias masculinas.

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Em publicação nas redes sociais, Carla Perez escreveu: "Parabéns, meu campeão, Victor Alexandre. Você é um exemplo de ser humano em todos os sentidos. De uma disciplina absurda".

A artista relatou que a rotina do filho envolve o despertar antes das seis horas da manhã para conciliar trabalho, estudos e treinamentos, além de seguir uma dieta com restrições alimentares.

Carla Perez disse que Victor Alexandre não depende financeiramente dos pais e tem como objetivo incentivar o cuidado com a saúde. A mensagem foi concluída com o texto: "Obrigada por ser esse filho tão incrível. E vou repetir mais uma vez: Eu estou muito orgulhosas de você, te amo! Nosso campeão".

Ele seguintes categorias masculinas:

1º lugar – Men’s Bodybuilding Junior

1º lugar – Men’s Bodybuilding Heavyweight

1º lugar – Men’s Classic Physique Junior

1º lugar – Men’s Classic Physique Open Class D

1º lugar – Men’s Physique Junior

1º lugar – Men’s Physique Open Class D

1º lugar – Men’s Bodybuilding Overall

Como a competição ocorreu domingo, Victor Alexandre chegou a brincar com a mãe com a música "domingo ela não vai", que ganhou sucesso quando Carla Perez dançava no É o Tchan.