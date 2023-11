Xanddy interage com fãs e revela que já fez sexo em praia com Carla Perez

O cantor Xanddy compartilhou abertamente detalhes sobre sua vida sexual ao lado de sua esposa, Carla Perez, ex-dançarina do É o Tchan. Em entrevista ao UOL, ele revelou que o casal já experimentou a intimidade em um local público, mesmo após alcançar a fama, acrescentando que precisaram improvisar.

Ao interagir com fãs e seguidores nas redes sociais, Xanddy foi questionado sobre se já havia praticado sexo em uma árvore. Em sua resposta, o artista revelou que embora seja difícil na árvore, já o fez em uma praia. Ele destacou que, na época, ambos eram reconhecidos como figuras públicas e que a praia não era deserta, exigindo certa improvisação durante a aventura.

Em 2021, utilizando novamente as redes sociais, Xanddy abordou a vida íntima com Carla Perez. Respondendo a uma pergunta de um seguidor sobre a média semanal de atividade sexual, o cantor assegurou que o casal mantinha relações todos os dias.

"Semana? Diariamente, minha filha!", corrigiu Xanddy, provocando uma risada prolongada de Carla Perez. Diante da reação, o cantor do Harmonia do Samba questionou brincalhão: "Você está rindo do quê?". A resposta de Carla foi simples: "Eu quero morrer".