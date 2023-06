Após rumores de namoro com mulher, filha de Carla Perez recebe apoio de comunidade LGBTQIA+

A filha mais velha de Carla Perez e Xanddy, Camilly Victória, recebeu muitos comentários em suas redes sociais após rumores de que está namorando uma mulher. Aos 21 anos, a moça, também cantora, já teria aberto para os pais a relação com a estudante americana Daze. O que teria chateado o baiano. Com isso, a comunidade LGBTQIA+ invadiu o instagram de Camilly para apoiar sua decisão de assumir um namoro lésbico.

"SEJA VOCÊ MESMA! Siga o seu coração e seja feliz", "tem nada errado se é o que te faz feliz ", "Bem-vinda ao vale!", "Maravilhosa!!!! Parabéns pela coragem de seguir e assumir seu coração", "É verdade que vc agora é TODES ?", , até questionaram.

"País dos rótulos, redes sociais ou tribunal?? Ser gay é crime, ser lésbica é crime, ser bissexual é crime, mas daí jugar, criticar, fazer comentários ofensivos não é crime. Vocês machucam as pessoas gratuitamente, a mulher é independente, dona da vida dela, parem com essa palhaçada", "Você é maravilhosa! Isso que importa! Deus sabe o que passa no seu coração, e cabe a ele a nos julgar! Religião deve ser sinônimo de acolhimento e não julgamento!", "eja bem vinda , seja oque você quiser mais sempre respeite seu pai e sua mãe . Seja feliz", foram apenas alguns dos mais de 800 comentpários recebidos por Camilly em apenas uma foto no feed.

Camilly e Daze estariam se relacionando desde o início do ano, quando ela retornou das férias no Brasil, para os Estados Unidos, onde vive com o irmão, Carla e Xanddy. Nas redes sociais de ambas não são poucas as declarações românticas e pelo menos em uma ocasião, elas surgem, separadas, no mesmo local, em Austin, no Texas.

VEJA MAIS