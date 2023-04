Carla Perez pede ajuda da Marinha para encontrar tio desaparecido na Bahia

A dançarina Carla Perez pediu ajuda à Marinha para que o tio dela, o pescador Paulo Perez, que desapareceu, na sexta-feira (21), em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, seja localizado. A artista disse em uma publicação no Instagram que o idoso foi tirar água do barco e depois sumiu. A Marinha do Brasil afirmou que iniciou, na manhã deste sábado (22), as buscas por Paulo. Com informações do G1 Bahia.

“Gente, nos ajude, pelo amor de Deus. (...) Toda a família está desesperada, alguns pescadores da região estão ajudando nas buscas. Deixamos aqui um pedido de socorro a Marinha e oração de todos vocês”, disse ela.

Desde a madrugada de sexta-feira (21), o temporal atinge a região. Alagamentos, desabamentos e deslizamentos de terra e quedas de árvore foram registrados em cidades como Santa Cruz Cabrália e Ilhéus. Por causa da situação, 25 bombeiros que atuam em Salvador foram enviados para reforçar as atuações nos locais atingidos pelas chuvas.

A prefeitura disse que houve moradores desabrigados e a Defesa Civil do município ainda contabiliza os prejuízos. Duas pessoas morreram afogadas na região de Coroa Vermelha. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente que vitimou os dois turistas mineiros.