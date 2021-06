Xanddy responde comentário indiscreto sobre sexo com Carla Perez: 'Média diária'

Xanddy foi mais uma das celebridades que se renderam à brincadeira de perguntas e respostas do Instagram e acabou recebendo um questionamento indiscreto de uma seguidora. O marido da eterna Loira do Tchan, Carla Perez, comentou sobre a rotina sexual do casal, levando a musa aos risos. As informações são da Isto É.

“Qual a média semanal de sexo?”, perguntou a moça. “Semanal? Diária, minha filha!”, corrigiu o vocalista do grupo Harmonia do Samba, arrancando uma longa e alta gargalhada de Carla Perez. “Você está rindo de que?”, pergunta Xanddy. Carla, então, solta apenas um: “eu quero morrer”.

Os seguidores tiraram sarro nos comentários. “O melhor foi o grito de Carla. Confirmação plena na felicidade. Que pergunta”, brincou Quitéria Chagas. “Rapaz jogou duro, viu, cumpadre”, respondeu o cantor Xandi Avião. Outros muitos seguidores ainda deixaram muitos emojis de gargalhadas.