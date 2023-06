Após polêmica envolvendo a família, Carla Perez faz carta aberta para Xanddy

Carla Perez usou as redes sociais para parabenizar o marido, Xanddy, pelo seu aniversário de 44 anos. Em carta aberta, a artista se declarou para o cantor e afastou boatos de crise familiar. "12/06/1979. Exatamente 12h35, nascia o homem da minha vida, aquele que Deus escolheu para ser pai amável dos meus filhos (#HappyFathersDay), o filho zeloso de D. Jujubinha, o irmão parceirão, o cunhado da zorra, o tio massa, o cantor e artista dedicado de sua torcida, o empresário comprometido, o amigo carinhoso, o colega respeitoso… O cara (aquele da música do Roberto Carlos mesmo) que cuida de mim e da nossa família com todo amor, respeito e dedicação do universo", elogiou.

A cantora aproveitou para mostrar a família unida após suposta briga em sua casa. Nos últimos dias, Camilly Victori, filha mais velha do casal, a viu notícias serem veiculadas sobre ter assumido o relacionamento com uma mulher. O romance teria gerado uma crise com Xanddy e Carla. O trio desmentiu qualquer problema nas relações.

