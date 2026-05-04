Iza e o namorado João Vitor Silva curtem samba no Centro do Rio de Janeiro

A cantora Iza aproveitou o domingo (03), para curtir um samba no Centro do Rio de Janeiro, onde foi registrada acompanhada pelo namorado, o ator João Vitor Silva. Vídeos publicados em redes sociais mostram a artista próxima ao companheiro e sambando ao som de uma versão de sua música "Pesadão".

Durante a permanência no local, a cantora posou para fotografias com frequentadores.

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O casal oficializou a relação em fevereiro deste ano em um camarote na Sapucaí, após registros de proximidade pública. Sobre o relacionamento, Iza declarou que mantém a discrição como forma de proteção.

"Da forma mais discreta possível, porque eu acho que a discrição acaba protegendo", contou recentemente.