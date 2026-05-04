Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Iza e o namorado João Vitor Silva curtem samba no Centro do Rio de Janeiro

Registros em redes sociais mostram o casal curtindo o domingão ao lado do público

O Liberal
fonte

Iza curte samba agarradinha com João Vitor Silva (Reprodução/Instagram)

A cantora Iza aproveitou o domingo (03), para curtir um samba no Centro do Rio de Janeiro, onde foi registrada acompanhada pelo namorado, o ator João Vitor Silva. Vídeos publicados em redes sociais mostram a artista próxima ao companheiro e sambando ao som de uma versão de sua música "Pesadão".

Durante a permanência no local, a cantora posou para fotografias com frequentadores.

VEJA MAIS

image Iza anuncia que não será mais rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense: 'Não consigo seguir'
A cantora havia acabado de retornar como rainha à Marquês de Sapucaí em 2026

image Yuri Lima admite sentir ciúmes de Iza: ‘É a mulher que mais amei’
O jogador do Esporte Clube Primavera comentou sobre o novo relacionamento da cantora, com o ator João Vitor Silva

image João Vitor Silva e Iza passam Réveillon juntos no Rio

O casal oficializou a relação em fevereiro deste ano em um camarote na Sapucaí, após registros de proximidade pública. Sobre o relacionamento, Iza declarou que mantém a discrição como forma de proteção.

"Da forma mais discreta possível, porque eu acho que a discrição acaba protegendo", contou recentemente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Iza

João Vitor Silva

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATIDÃO

Dira Paes reflete sobre trajetória antes de receber título da UFPA: 'Muitos sonhos'

Post nas redes sociais antecede cerimônia que será realizada em Belém

06.05.26 17h49

MODA

Alane Dias compara produções de famosas no Met Gala com figurinos usados no Carnaval

A paraense comentou sobre nos Stories do Instagram na última terça-feira (5)

06.05.26 17h23

FAMOSOS

Carolina Dieckmann muda visual para viver Diná em remake de 'A Viagem'

Vídeo com bastidores da mudança repercutiu nas redes sociais

06.05.26 17h06

CULTURA

VÍDEO: Seleção de ginástica rítmica leva toadas do Boi Caprichoso e hit de Joelma para campeonato

O registro da apresentação foi compartilhado nas redes sociais e viralizou

06.05.26 15h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

RELACIONAMENTO

Virginia Fonseca abre o jogo sobre suposta crise com Vini Jr: 'Com certeza'

Influenciadora afirmou que relacionamento com jogador do Real Madrid continua e disse que deve viajar para a Espanha em breve

06.05.26 23h41

SAÚDE

Cantor sertanejo é internado em estado grave em Goiânia

O artista está intubado, inconsciente e a equipe médica ainda não divulgou um diagnóstico definitivo sobre o caso

06.05.26 9h11

#LIBCULT

Fenômeno da Internet, Leona Vingativa relembra trajetória desde os primeiros vídeos

Depois de ter seus clipes compartilhados por artistas, paraense conquista milhares de seguidores nas redes sociais

27.04.19 17h00

CONTEÚDO PARA DAR E VENDER

Retrospectiva pornô: saiba quais foram os criadores de conteúdo +18 mais acessados em 2024

Andressa Urach faturou cerca de R$ 6,5 milhões na plataforma Privacy em 2024; saiba os mais acessados

19.12.24 14h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda