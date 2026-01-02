Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

João Vitor Silva e Iza passam Réveillon juntos no Rio

Estadão Conteúdo
fonte

Imagens do suposto novo casal foram divulgadas pelo Portal Leo Dias. (Reprodução)

Iza e João Vitor Silva passaram a virada de ano juntos no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. Registros circularam na internet, o que gerou especulações de um novo affair da cantora. Imagens do suposto novo casal foram divulgadas pelo Portal Leo Dias. Nas fotos, eles aparecem de mãos dadas.

Quem é João Vitor Silva

João Vitor ganhou bastante popularidade ainda quando criança. O ator interpretou Pedrinho na versão mais recente de Sítio do Pica-Pau Amarelo.

Além de participar de Garota do Momento e Verdades Secretas, o artista integrou o elenco de Agente Secreto, filme de Wagner Moura que vem se destacando e consta como uma das apostas para o Oscar.

No ano de 2025, Iza se separou do pai de sua filha, o jogador Yuri Lima. Após uma traição e reconciliação, o antigo casal não está mais junto desde outubro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

João Vitor Silva

Iza

affair

especulações
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

DESPEDIDA

Morre Maria Ribeiro, atriz de 'Vidas Secas', aos 102 anos

A informação do falecimento da artista foi informada pela filha dela, Wilma Lindamar da Silva, nas redes sociais

03.01.26 21h15

A FILA ANDOU

Gracyanne Barbosa assume que está vivendo novo affair: ‘Muito Feliz’

Ex-BBB não assumia um relacionamento desde o fim do casamento com Belo, em 2024

03.01.26 20h13

SERÁ?

Luísa Sonza grávida? Fotos com namorado levantam suspeitas entre fãs

Seguidores passaram a comentar detalhes observados nas imagens publicadas

03.01.26 19h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém entra no ritmo do pré-Carnaval com arrastões e eventos neste domingo (4)

Eventos gratuitos e pagos acontecem em bairros como Pedreira, Icoaraci e Reduto

04.01.26 8h30

polêmica

Gustavo Mioto se pronuncia sobre indireta a Zé Felipe e Ana Castela; veja

Durante a apresentação, em um momento de interação com o público, o sertanejo fez um comentário que rapidamente se espalhou na internet

02.01.26 21h58

INVESTIGAÇÃO

Cariúcha diz ter sido agredida e expulsa de casa por médico com o qual se relacionou

Apresentadora de TV relata conflito em Balneário Camboriú e afirma estar na rua após desentendimento

04.01.26 12h35

FAMOSOS

Após virada de ano em Belém, Alane Dias retorna à rotina de Carnaval no Rio

Alane passou a virada do ano em Belém antes de retomar compromissos carnavalescos

03.01.26 22h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda