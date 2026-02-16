Capa Jornal Amazônia
Marvvila se pronuncia sobre 'suposto' affair com Diogo Nogueira

Boatos surgiram após contratação para camarote de escola ligada ao sambista

Marvvila nega envolvimento com Diogo Nogueira após fim do namoro com Paolla Oliveira (Reprodução/ Redes sociais)

A cantora ex-BBB Marvvila desmentiu os rumores de um affair com Diogo Nogueira, ex-namorado da atriz Paolla Oliveira. Na madrugada desta segunda-feira (16), antes de entrar na avenida como musa da Portela, na Marquês de Sapucaí, a artista negou qualquer envolvimento com o sambista. Ela afirmou ter sido surpreendida com os boatos e classificou a história como fictícia.

“Isso é surreal e já vem rolando há um tempo. Nunca me pronunciei porque ninguém perguntou. E, mesmo que eu estivesse solteira, jamais teria a audácia de fazer isso com a Paolla Oliveira. Quem sou eu?!”, declarou ao jornal Extra. 

Sobre os comentários de que Diogo teria influenciado sua contratação para o camarote, Marvvila também rebateu: “Aí, foram falar que ele me colocou lá. Gente, então meu corre não vale de nada? Eu trabalhando a beça. É diminuir uma mulher, sabe? O Diogo é parceiro de música, nos encontramos nos palcos da vida, mas nem temos intimidade”.

Entenda

As especulações começaram a circular nas redes sociais após Marvvila ser contratada para se apresentar no camarote de uma escola de samba que tem a torcida de Diogo. Os comentários ganharam força nos últimos dias, principalmente na plataforma X, antigo Twitter.

Discreta quanto à vida pessoal, a cantora revelou ainda que mantém um relacionamento há seis meses com o saxofonista Morfasi, com quem se conhece desde a adolescência. Segundo ela, a relação começou após um reencontro inesperado.

 

