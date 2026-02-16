Marvvila se pronuncia sobre 'suposto' affair com Diogo Nogueira
Boatos surgiram após contratação para camarote de escola ligada ao sambista
A cantora ex-BBB Marvvila desmentiu os rumores de um affair com Diogo Nogueira, ex-namorado da atriz Paolla Oliveira. Na madrugada desta segunda-feira (16), antes de entrar na avenida como musa da Portela, na Marquês de Sapucaí, a artista negou qualquer envolvimento com o sambista. Ela afirmou ter sido surpreendida com os boatos e classificou a história como fictícia.
VEJA MAIS
“Isso é surreal e já vem rolando há um tempo. Nunca me pronunciei porque ninguém perguntou. E, mesmo que eu estivesse solteira, jamais teria a audácia de fazer isso com a Paolla Oliveira. Quem sou eu?!”, declarou ao jornal Extra.
Sobre os comentários de que Diogo teria influenciado sua contratação para o camarote, Marvvila também rebateu: “Aí, foram falar que ele me colocou lá. Gente, então meu corre não vale de nada? Eu trabalhando a beça. É diminuir uma mulher, sabe? O Diogo é parceiro de música, nos encontramos nos palcos da vida, mas nem temos intimidade”.
Entenda
As especulações começaram a circular nas redes sociais após Marvvila ser contratada para se apresentar no camarote de uma escola de samba que tem a torcida de Diogo. Os comentários ganharam força nos últimos dias, principalmente na plataforma X, antigo Twitter.
Discreta quanto à vida pessoal, a cantora revelou ainda que mantém um relacionamento há seis meses com o saxofonista Morfasi, com quem se conhece desde a adolescência. Segundo ela, a relação começou após um reencontro inesperado.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA