Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Casou com o filho? Andressa Urach revela estar casada há 11 dias: 'amor não precisa de plateia'

Influenciadora retornou ao Carnaval como musa da Porto da Pedra

Hannah Franco
fonte

Andressa Urach confirma casamento de 11 dias. (Foto: Reprodução.)

A influenciadora Andressa Urach anunciou nas redes sociais que está casada há 11 dias. A revelação foi feita apenas nesta segunda-feira (16), por meio de um story em que ela refletiu sobre amor, exposição e limites na vida pessoal.

Sem publicar fotos ou vídeos da cerimônia, Andressa afirmou que a decisão de manter o casamento em sigilo foi intencional. “Casei há 11 dias… e não postei nada. Porque acredito que a nossa felicidade não precisa ser exibida o tempo todo”, escreveu. Em outro trecho, completou: “Aprendi que amor não precisa de plateia. Muitas vezes, quem mostra demais está tentando provar algo que falta dentro de casa”.

image Legenda (Instagram/@aandressaurach)

VEJA MAIS

image Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web
Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

image Andressa Urach tem visto para os EUA negado novamente: 'não estava cometendo crime'
A influenciadora e produtora de conteúdo 18+ acredita que a decisão está ligada ao seu trabalho atual e a um histórico com a imigração americana

Segundo a influenciadora, a escolha pelo silêncio foi uma forma de preservar a relação. “Para preservar um casamento, às vezes, quanto menos souberem, melhor. O que é verdadeiro não precisa de validação, precisa de cuidado”, afirmou.

O marido é Flavio Giglioli, de 25 anos, empresário de cantores de funk. O casal está junto há cerca de cinco meses. Pouco tempo após assumir o relacionamento, Andressa declarou estar apaixonada e afirmou que já vivia com ele, descrevendo a relação como “praticamente casada”.

Casamento acontece após susto de saúde

A nova união ocorre em um momento intenso da trajetória pública da influenciadora. Às vésperas do carnaval, Andressa precisou ir ao hospital após sofrer um pico de pressão arterial provocado por estresse emocional. O mal-estar começou ainda em um salão de beleza e, segundo ela, foi resultado de “verdades engolidas e mágoas guardadas”.

Mesmo após o susto, a influenciadora manteve a preparação para o retorno à avenida. Depois de 13 anos afastada do Carnaval, ela desfilou como musa da Unidos do Porto da Pedra, pela Série Ouro do Rio de Janeiro, no sábado, 14 de fevereiro de 2026, na Marquês de Sapucaí.

Para o desfile, Andressa investiu em uma fantasia avaliada em quase R$ 100 mil, com mais de 3 mil cristais, renda francesa e pedras.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Andressa Urach

Carnaval 2026
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LUTO

Morre sambista Meio-Dia da Imperatriz, único paraense tricampeão da Sapucaí

O artista passava por tratamento médico desde 2024

16.02.26 10h57

Lourdes Barreto desfila em carro em sua homenagem na Porto da Pedra

Última alegoria transforma ofensa em símbolo de reafirmação ‘lute como uma puta’ para ressignificar ofensa como símbolo de força e resistência

16.02.26 10h30

PEGOU MAL

VÍDEO: Sapucaí registra vaias a show drones após atraso da Portela no desfile no Rio de Janeiro

Enquanto os convidados dos camarotes aproveitavam shows de artistas, o público geral reagiu de forma negativa à apresentação

16.02.26 10h28

CARNAVAL 2026

Aline Campos diz estar 'curtindo' deputado federal em camarote da Sapucaí

Ao deixar o BBB 26 em janeiro, ela revelou que estava solteira

16.02.26 9h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

BBB 26: Gabi e Chaiany deixam casa e vão ao carnaval na Sapucaí

Sisters marcaram presença no 1º dia do Grupo Especial e ficaram cerca de 30 minutos no sambódromo

16.02.26 8h15

CARNVAL

Intérprete da Imperatriz Leopoldinense leva imagem de Nossa Senhora de Nazaré à Sapucaí

Intérprete da escola entrou na avenida com a padroeira do Pará durante desfile no Rio de Janeiro

16.02.26 7h41

SOLIDARIEDADE

Alok anuncia doação de parte do cachê durante show em Cametá

DJ anunciou durante show no Carnaval que recurso será usado na reforma da Casa Lar Caamutá, que atende crianças e adolescentes

16.02.26 9h14

barrada na folia

Jojo Todynho é barrada em trio de Bell Marques durante Carnaval de Salvador

Cantora e influenciadora digital teve acesso impedido na concentração do bloco Camaleão

15.02.26 22h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda