Casou com o filho? Andressa Urach revela estar casada há 11 dias: 'amor não precisa de plateia'

A influenciadora Andressa Urach anunciou nas redes sociais que está casada há 11 dias. A revelação foi feita apenas nesta segunda-feira (16), por meio de um story em que ela refletiu sobre amor, exposição e limites na vida pessoal.

Sem publicar fotos ou vídeos da cerimônia, Andressa afirmou que a decisão de manter o casamento em sigilo foi intencional. “Casei há 11 dias… e não postei nada. Porque acredito que a nossa felicidade não precisa ser exibida o tempo todo”, escreveu. Em outro trecho, completou: “Aprendi que amor não precisa de plateia. Muitas vezes, quem mostra demais está tentando provar algo que falta dentro de casa”.

Segundo a influenciadora, a escolha pelo silêncio foi uma forma de preservar a relação. “Para preservar um casamento, às vezes, quanto menos souberem, melhor. O que é verdadeiro não precisa de validação, precisa de cuidado”, afirmou.

O marido é Flavio Giglioli, de 25 anos, empresário de cantores de funk. O casal está junto há cerca de cinco meses. Pouco tempo após assumir o relacionamento, Andressa declarou estar apaixonada e afirmou que já vivia com ele, descrevendo a relação como “praticamente casada”.

Casamento acontece após susto de saúde

A nova união ocorre em um momento intenso da trajetória pública da influenciadora. Às vésperas do carnaval, Andressa precisou ir ao hospital após sofrer um pico de pressão arterial provocado por estresse emocional. O mal-estar começou ainda em um salão de beleza e, segundo ela, foi resultado de “verdades engolidas e mágoas guardadas”.

Mesmo após o susto, a influenciadora manteve a preparação para o retorno à avenida. Depois de 13 anos afastada do Carnaval, ela desfilou como musa da Unidos do Porto da Pedra, pela Série Ouro do Rio de Janeiro, no sábado, 14 de fevereiro de 2026, na Marquês de Sapucaí.

Para o desfile, Andressa investiu em uma fantasia avaliada em quase R$ 100 mil, com mais de 3 mil cristais, renda francesa e pedras.