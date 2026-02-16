Mãe de Rafa Vitti publica fotos sensuais após emagrecer: 'Não tolero estigmas'

A atriz Valéria Alencar, de 60 anos, usou o perfil no Instagram nesta segunda-feira (16) para mostrar uma mudança recente em sua rotina. Após eliminar 6 quilos em seis semanas, ela publicou fotos em que aparece de calcinha, topless e de biquíni, além de comentar o processo de emagrecimento e reflexões sobre autoestima.

No post, a artista, que é mãe do ator Rafa Vitti, afirmou que a transformação foi resultado de uma decisão tomada no início do ano. Na legenda da publicação, ela falou sobre envelhecimento e mudanças de hábitos.

“Talvez alguém diga que uma mulher de 60 anos já não pode um monte de coisas… Eu digo que por ter 60 anos e ter vivido cada segundo, eu posso tudo, inclusive mudar de hábitos, mudar de gosto, mudar de opinião e principalmente não tolerar estigmas! Eu tomei uma decisão dia 10 de janeiro e, desde então, muita coisa mudou, principalmente no que diz respeito a minha saúde, física, mental e emocional”, escreveu.

A atriz também destacou que não adotou dietas radicais e que realizou o processo com acompanhamento profissional. “Eu não só perdi 6 kg em seis semanas, eu ganhei vida! [Perdi peso] sem sacrifícios, bem assistida e assessorada por uma equipe e um método que acolhe e abraça nossos mais íntimos desejos e necessidades. Ainda estou na metade da jornada", comentou.