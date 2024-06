VÍDEO: Rafa Vitti compra todos os produtos de camelô em ato de generosidade

Rafa Vitti comoveu a web com um gesto de generosidade na tarde de ontem. Casado com a apresentadora Tata Werneck, o ator decidiu surpreender camelôs que vendiam doces e guloseimas nas ruas do Rio de Janeiro. A ação foi filmada pelos próprios vendedores que comemoram a venda.

No vídeo que circula nas redes sociais, o ator aparece comprando todos os produtos de um camelô. "Diretamente da Globo, acabou tudo!", comemora o homem que grava o vídeo.

A ação de Rafa foi elogiada por muitos internautas. "Que atitude linda do Rafa Vitti! Essa é a verdadeira caridade, ajudar quem mais precisa sem esperar nada em troca", comentou um usuário do Twitter. "Em um mundo tão individualista, é reconfortante ver exemplos de generosidade como esse", disse outro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal.com)