BBB 26: Gabi e Chaiany deixam casa e vão ao carnaval na Sapucaí

Sisters marcaram presença no 1º dia do Grupo Especial e ficaram cerca de 30 minutos no sambódromo

Hannah Franco
fonte

Gabi e Chaiany saem do BBB 26 e aparecem em camarote na Sapucaí (Reprodução/TV Globo)

As participantes Gabriela e Chaiany deixaram temporariamente a casa do Big Brother Brasil 26 na noite do último domingo (15) e foram até a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, durante o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. A saída aconteceu após a dinâmica do Anjo da semana, que garantiu um prêmio especial à líder da prova.

Gabi, que venceu a disputa, escolheu Chaiany, sua aliada no Quarto Branco, para dividir o benefício. As duas ganharam uma “escapadinha” do confinamento e marcaram presença em um camarote na Sapucaí, na madrugada desta segunda-feira (16).

A participação das sisters fora da casa quebrou um intervalo de 16 anos sem ações semelhantes envolvendo confinados durante o jogo.

Segundo pessoas que estavam no desfile, Gabriela e Chaiany permaneceram menos de 30 minutos no espaço. Parte desse tempo foi dedicada a protocolos de segurança do próprio programa.

Antes de deixarem o confinamento, as participantes foram preparadas pelos dummies. Elas usaram vendas e fones de ouvido para evitar qualquer contato externo ou acesso a informações privilegiadas. De acordo com relatos, o período vendadas teria sido maior do que o tempo efetivo acompanhando o desfile.

Após a passagem pela Sapucaí, Gabriela e Chaiany retornaram à casa do BBB por volta das 4h desta segunda-feira (16).

