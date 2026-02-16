Capa Jornal Amazônia
Aline Campos diz estar 'curtindo' deputado federal em camarote da Sapucaí

Ao deixar o BBB 26 em janeiro, ela revelou que estava solteira

O Liberal
fonte

Aline Campos chega com Fred Costa no camarote na Sapucaí (Reprodução / Instagram)

Mesmo após sua saída precoce como a primeira eliminada do BBB 26, Aline Campos não deixou o desânimo tomar conta e aproveitou o Carnaval no Rio de Janeiro em ótima companhia. A influenciadora foi flagrada curtindo os desfiles do Grupo Especial em um camarote da Sapucaí ao lado do deputado federal Fred Costa (PRD-MG), neste domingo (15).

Em entrevista ao Gshow, Aline revelou que a aproximação com o parlamentar não foi planejada, mas que as coisas estão fluindo naturalmente desde que deixou o confinamento. O entrosamento é tanto que o casal já planeja uma viagem para o Peru nos próximos dias. Sobre o status do relacionamento, a ex-BBB preferiu não usar definições formais, afirmando que os rótulos são o que menos importa no momento, já que ambos estão felizes e aproveitando a fase de se conhecerem melhor.

Ao deixar o BBB 26, a ex-sister revelou que entrou solteira no programa e saiu com o mesmo status de relacionamento. A atriz relevou que está feliz, mas também aberta a um novo amor: "Estou numa fase muito boa, muito feliz comigo mesma, mas nunca me fecho porque eu amo me apaixonar. Eu amo namorar. Mas acho que quando a gente procura, a gente não acha. Então, eu estou aberta, deixando fluir e acontecer para, quando vier, ser de forma natural e tranquila."

