Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

BBB 26: Aline Campos publica 'carta aberta' sobre experiência no reality

Aline defende que sua forma de ver e viver a vida incomodou as pessoas, dentro e fora do reality, que rotularam seu jeito como "forçado" e "chato"

Estadão Conteúdo
fonte

Aline Campos (Instagram @tvglobo)

A atriz e bailarina Aline Campos, primeira eliminada do Big Brother Brasil 26, publicou nesta segunda-feira, 26, uma carta aberta sobre sua experiência no reality.

"Quero começar dizendo algo que talvez muita gente não espere ouvir de mim: Entendo quem me rejeitou. Quem me criticou. Entendo quem me julgou dentro da casa. Entendo quem me julgou fora dela também. Porque ninguém acorda de manhã escolhendo viver na dor, no medo ou na intolerância", escreveu Aline na primeira parte do texto, dividido em alguns slides no Instagram.

Aline defende que sua forma de ver e viver a vida, prezando pelo autocuidado e por temas ligados à espiritualidade, incomodou as pessoas, dentro e fora do reality, que rotularam seu jeito como "forçado" e "chato". "Não entrei para dar lição. Não entrei para ser palestrinha. Vivi na casa do BBB exatamente como vivo aqui fora", acrescentou Aline.

"O que me preocupa é ver como a agente aprendeu a aplaudir o que nos faz mal e a atacar quem tenta lembrar que existe outro caminho", continuou ela. "Se de alguma forma isso tocou alguém, então já valeu. Mesmo com a dor que minha família precisou atravessar", disse. Aline finalizou agradecendo pelo carinho dos fãs.

Participante do grupo Camarote do BBB 26, Aline foi a eliminada do primeiro Paredão, na terça-feira, 20. Ela enfrentou a pipoca Milena e a veterana Ana Paula Renault, mas acabou saindo com 61,64% das intenções de voto. Ao longo da primeira semana da edição, Ana Paula e Aline protagonizaram diversas brigas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

Aline Campos

carta aberta
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PÚBLICO

Ingressos para os desfiles das escolas de samba de Belém em 2026 começam a ser vendidos

As opções variam desde arquibancadas com preços populares no primeiro lote até setores reservados para grupos, como mesas, frisas e camarotes

26.01.26 12h26

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BLOQUINHO DO TCHAN

Fenômeno dos anos 90, É o Tchan traz novos sucessos e clássicos para o pré-carnaval belenense

Bloquinho do Tchan com Beto Jamaica e Compadre Washington desembarca no NaBêra para um arrastão de nostalgia e coreografias clássicas

25.01.26 8h00

MÚSICA

Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O cantor foi o primeiro artista selecionado no projeto DNA Cultural com a canção "Pará Abençoado”

24.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BBB 26

BBB 26: Brigido, Leandro e Matheus estão no Paredão; veja como foi a formação

Eliminado será conhecido na próxima terça-feira (27)

26.01.26 8h02

CRISE

Em meio à crise com o filho, David e Victoria Beckham se manifestam pela primeira vez; entenda

Victoria falou sobre as lembranças que uma publicação resgatou

26.01.26 12h07

FAMOSOS

Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy, diverte internautas com publicações no X; conheça

Terapeuta em Análise do Comportamento, a companheira do participante do Big Brother Brasil 26 tem chamado a atenção com posts engraçados nas redes sociais

26.01.26 11h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda