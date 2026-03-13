Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Banda amazonense Road Metal lança álbum Endless Night nas plataformas digitais

Disco conta com 12 faixas, entre elas Alone and Free, Brothers Forever, Walking Dreams e Time Of War, reforçando a presença do heavy metal produzido em Manaus

O Liberal
fonte

Road Metal (Divulgação)

A banda amazonense Road Metal lançou nesta quinta-feira (12) o álbum Endless Night, marcando um novo momento na trajetória do grupo dentro do cenário autoral do heavy metal na região Norte. O trabalho já está disponível nas principais plataformas digitais e apresenta uma sonoridade marcada por riffs intensos, solos de guitarra e letras que exploram temas como liberdade, amizade, batalhas e memórias.

O álbum reúne doze faixas, com composições que reforçam a identidade da banda e dialogam com o heavy metal tradicional. Entre as músicas presentes no disco estão Alone and Free, Brothers Forever, Walking Dreams, Golden Coin, Ride With Me, Memories, In the Middle of Chaos, Fire Wars, a faixa-título Endless Nights e Time Of War, que representam diferentes momentos e atmosferas do trabalho.

Formada em Manaus, a banda aposta em uma mistura de peso, velocidade e melodias marcantes, inspirada em referências clássicas do heavy metal. O disco surge como um marco na trajetória do grupo e reforça a proposta de fortalecer a cena autoral do gênero no Amazonas.

De acordo com o baterista Braythener Ventilari, o lançamento representa um marco na trajetória da banda. Segundo ele, o disco simboliza o início de uma nova fase e a consolidação do projeto no cenário do metal. “Cada riff, cada solo e cada verso carregam a identidade da banda e a nossa verdade”, destacou o músico ao comentar o significado do trabalho.

A Road Metal é formada por Wallafy Wenden (vocal), Braythener Ventilari (bateria), Deny Castro e Adrian Medeiros (guitarras) e Charlley Sena (baixo). Com o lançamento de Endless Night, o grupo busca ampliar o alcance do seu trabalho e conquistar novos públicos dentro e fora da região Norte.

