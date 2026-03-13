Banda amazonense Road Metal lança álbum Endless Night nas plataformas digitais

A banda amazonense Road Metal lançou nesta quinta-feira (12) o álbum Endless Night, marcando um novo momento na trajetória do grupo dentro do cenário autoral do heavy metal na região Norte. O trabalho já está disponível nas principais plataformas digitais e apresenta uma sonoridade marcada por riffs intensos, solos de guitarra e letras que exploram temas como liberdade, amizade, batalhas e memórias.

O álbum reúne doze faixas, com composições que reforçam a identidade da banda e dialogam com o heavy metal tradicional. Entre as músicas presentes no disco estão Alone and Free, Brothers Forever, Walking Dreams, Golden Coin, Ride With Me, Memories, In the Middle of Chaos, Fire Wars, a faixa-título Endless Nights e Time Of War, que representam diferentes momentos e atmosferas do trabalho.

VEJA MAIS

Formada em Manaus, a banda aposta em uma mistura de peso, velocidade e melodias marcantes, inspirada em referências clássicas do heavy metal. O disco surge como um marco na trajetória do grupo e reforça a proposta de fortalecer a cena autoral do gênero no Amazonas.

De acordo com o baterista Braythener Ventilari, o lançamento representa um marco na trajetória da banda. Segundo ele, o disco simboliza o início de uma nova fase e a consolidação do projeto no cenário do metal. “Cada riff, cada solo e cada verso carregam a identidade da banda e a nossa verdade”, destacou o músico ao comentar o significado do trabalho.

A Road Metal é formada por Wallafy Wenden (vocal), Braythener Ventilari (bateria), Deny Castro e Adrian Medeiros (guitarras) e Charlley Sena (baixo). Com o lançamento de Endless Night, o grupo busca ampliar o alcance do seu trabalho e conquistar novos públicos dentro e fora da região Norte.