O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

3030 inicia 2026 com EP 'Fé Em Mim' e abre nova fase na carreira

A faixa-título conduz o conceito do projeto e traduz esse momento de reconexão

O Liberal
fonte

“Fé Em Mim” abre um novo capítulo na história do 3030 com seis faixas inéditas ()

O trio carioca 3030 começa 2026 com o lançamento do EP “Fé Em Mim”, projeto que marca o início de uma nova fase na trajetória do grupo. Antes de expandir horizontes, o momento é de olhar para dentro, e é exatamente esse movimento que guia o novo trabalho. Com seis faixas autorais, o EP mergulha em reflexões pessoais, espiritualidade e na essência do rap que sempre conduziu o grupo, reafirmando a identidade artística que consolidou o trio como um dos nomes mais reconhecidos do gênero no país. O EP estará disponível em todas às plataformas digitais nesta sexta-feira (13/03), às 00h.

A faixa-título, “Fé Em Mim”, conduz o conceito do projeto e traduz esse momento de reconexão. A música apresenta uma narrativa sobre recuperar o próprio poder, fortalecer a confiança em si mesmo e encontrar a força necessária para dar os próximos passos. Para Bruno Chelles, o projeto nasce de um momento de reflexão e reconexão. “Esse EP veio de um lugar muito verdadeiro. A gente sentiu que precisava voltar para dentro, revisitar nossa essência e lembrar do porquê começamos. Fala sobre confiar no próprio caminho, mesmo quando tudo parece incerto.”

Já Rod destaca o caráter espiritual do trabalho. “Esse projeto tem muito da nossa visão de mundo, de espiritualidade e de evolução pessoal. São músicas que falam sobre escolhas, sobre aprendizado e sobre manter a mente firme para seguir evoluindo.” Para LK, o EP também simboliza um novo momento criativo do trio. “A gente está vivendo uma fase muito inspirada. ‘Fé Em Mim’ é como um ponto de partida para tudo que queremos construir em 2026. Tem muita música nova chegando, novas parcerias e novas ideias que estamos loucos para dividir com o público.”

Com seis faixas inéditas, “Fé Em Mim” abre um novo capítulo na história do 3030 e reforça a conexão do grupo com seu público, mantendo a mistura de rap, poesia e reflexão que se tornou sua marca registrada.

Tracklist – EP “Fé Em Mim”

1. Fé Em Mim
2. Medusa
3. Minha Ou Não
4. Melhores Decisões
5. Longe Dos Caretas
6. Boa Noite

Palavras-chave

Música
Música
.
