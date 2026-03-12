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Chaiany surpreendeu ao dizer que se apaixonou por duas pessoas dentro do BBB 26

A sister confessa ter interesse em outros participantes da casa e acredita que não ser recíproco

O Liberal
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Chaiany declara interesse por brothers em conversa com Gabriela (Reprodução / Globo)

Na madrugada desta quinta-feira (12), durante a festa do reality show Big Brother Brasil 26, a participante Chaiany relatou a Gabriela a percepção sobre seus sentimentos no confinamento. A goiana afirmou para a colega que está envolvida por dois outros integrantes da casa. Durante o diálogo, Chaiany declarou: “Amiga, estou apaixonada”. Ao ser questionada por Gabriela sobre a identidade das pessoas, ela citou Breno e Samira.

Gabriela buscou definir a natureza do relato perguntando: “De amor?”. Chaiany respondeu que se tratava de paixão e afirmou que a situação “aconteceu”. Diante da pergunta sobre como conduziria o fato no programa, a participante disse que pretende “ficar de boa” e, após nova insistência da interlocutora para saber se era uma brincadeira, respondeu: “Estou falando sério”.

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Com a decisão do público, Babu encerrou a participação na edição, enquanto Chaiany e Milena seguiram na casa.

Na continuidade da conversa, Chaiany indicou que possui uma atração direcionada a Breno. Ao comentar sobre o comportamento do colega e as chances de interação entre ambos, ela disse: “Eu acabaria com a vida do Breno. É que ele não me dá chance, mas se ele desse, ele ia ver o que eu ia fazer com ele. Ia acabar com a vida dele!”. Sobre a relação com Samira, a participante mencionou o vínculo de amizade e apontou a orientação sexual da colega como um fator para a ausência de desdobramentos, afirmando: “E a Samira é delicada, eu e ela somos amigas e ela é hétero”.

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