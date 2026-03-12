BBB 26: Ana Paula faz piada com nomes de Jonas e Cowboy após veto na Festa do Líder

Os líderes Jonas e Cowboy ganham uma Festa do Líder conjunta nesta quarta-feira, 11, no BBB 26. Os dois, porém, só puderam escolher um participante para vetar e mandar para o desafio Barrado no Baile. A escolhida foi Ana Paula Renault.

Os brothers disseram que decidiram pela sister "por questões de jogo". "Aconte diariamente, ela faz questão de renovar as questões do jogo. E a gente renova, não tem problema nenhum", disse Cowboy.

Troca de nomes

Novamente, o desafio do Barrado no Baile envolve escrever em um caderno gigante. Desta vez, Ana Paula terá de escrever a seguinte frase: "Eu mereço ir à Festa do Líder".

Mais uma vez, a sister citou "problemas de coluna" e deu a entender que não vai cumprir o desafio. Antes, porém, ela trocou os nomes de Cowboy e Jonas por "Humberto" e "Quinta Série".