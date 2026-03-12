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Lívia Andrade e Alex Poatan comparecem juntos a evento de luta no Rio de Janeiro

Mesmo discretos, os dois foram embora juntos e de mãos dadas

O Liberal
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No evento, Lívia Andrade e Alex Poatan parecem sentados juntos e depois deixando o local de mãos dadas (Instagram/Reprodução)

Lívia Andrade e o lutador Alex Poatan Pereira compareceram ao mesmo evento de luta na noite de quarta-feira (11), na Farmasi Arena, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A apresentadora e o campeão de MMA chegaram ao local no mesmo período, conforme registro da página Segue a Cami.

Os registros visuais do evento mostram que os dois caminharam de mãos dadas no momento de ir embora. Eles ficaram sentados juntos mesmo sem interações físicas de proximidade dentro da arena. O evento contou com a presença de outras figuras públicas, como Benício Huck, Sérgio Mallandro e a atleta Flávia Saraiva. Alex Poatan Pereira havia participado da gravação do programa Domingão com Huck anteriormente à sua ida ao ginásio.

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O ex-casal havia assumido o namoro durante o Réveillon

Nas redes sociais, usuários publicaram mensagens de apoio à formação de um casal entre a apresentadora e o lutador. Os comentários citaram a mudança no perfil das companhias de Lívia Andrade e manifestaram aprovação à presença da dupla no mesmo ambiente.

A artista está solteira desde o término da relação com o empresário Marcos Araújo, com quem possui uma disputa judicial pela posse de uma unidade hoteleira na região Sul do Brasil. O lutador Alex Poatan também é solteiro. Seu último relacionamento público foi com a atleta Tracy Cortez. O anúncio ocorreu após o término do vínculo com a alemã Merle Christine, que também foi envolvido em polêmicas. Poatan relatou no podcast "Spinning Backfist" que a separação foi motivada pela descoberta de que a ex-namorada era casada. O atleta chegou a publicar em suas redes sociais imagens de diálogos com o marido da ex-companheira para comprovar que ambos mantinham contato. 

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