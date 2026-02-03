Quem é Marcos Araújo, ex de Lívia Andrade, contra quem a apresentadora obteve medida protetiva

A apresentadora Lívia Andrade conseguiu na Justiça, em caráter liminar, uma medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro, o empresário Marcos Araújo, no fim do ano passado. A decisão judicial foi confirmada pela defesa de Araújo. O relacionamento entre os dois durou cerca de cinco anos.

O pedido de proteção foi apresentado à Justiça após o registro de um boletim de ocorrência, em outubro do ano passado, no qual Lívia relatou episódios ocorridos após a separação. A assessoria da apresentadora foi procurada e não respondeu até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto.

Em resposta à reportagem, o advogado Luiz Flávio Borges DUrso, que representa Marcos Araújo, afirmou que a medida foi concedida em caráter liminar, durante o plantão judiciário, dois dias antes do Natal, e destacou que esse tipo de decisão costuma ser tomada de forma imediata. "Qualquer mulher que vá à Justiça pedindo medida protetiva de urgência dificilmente não a terá concedida", disse.

Medida protetiva e tramitação do caso

Segundo o advogado, a concessão da medida não envolve, nesse primeiro momento, uma análise aprofundada sobre os fatos narrados. "Não é um momento de debate ou de verificação da procedência dos fatos, trata-se de uma decisão cautelar", afirmou.

A defesa explicou ainda que a medida impõe restrições recíprocas, como a proibição de contato e a manutenção de distância mínima entre as partes. De acordo com DUrso, Marcos Araújo vem cumprindo integralmente as determinações judiciais enquanto o caso segue em tramitação.

O advogado acrescentou que a expectativa é de que o processo avance para uma fase de análise mais detalhada com a retomada das atividades do Judiciário após o recesso, quando os fatos poderão ser examinados com maior profundidade.

Quem é Marcos Araújo

Aos 51 anos, natural de Goiás, Marcos Araújo é conhecido por sua atuação no mercado sertanejo como produtor e promotor de artistas e eventos. Ele é fundador da AudioMix, empresa responsável pelo festival Villa Mix, que se consolidou como um dos maiores do gênero no país e, em 2024, contou com a participação do rapper Post Malone.

Ao longo da carreira, o empresário teve ligação com artistas como Gusttavo Lima, Jorge e Mateus e o DJ Alok. Em entrevista à Billboard, em 2023, Marcos Araújo relatou que iniciou sua trajetória profissional em uma rádio goiana, atuando posteriormente como DJ, antes de migrar para a organização de shows e grandes eventos.

Além do setor musical, ele também mantém investimentos no agronegócio. Segundo o próprio empresário, parte significativa de sua renda vem da criação de gado e de propriedades agrícolas, área à qual dedica boa parte de suas atividades.

Vida pessoal e histórico de relacionamentos

Discreto nas redes sociais, Marcos Araújo usa seu perfil principalmente para divulgar projetos profissionais e eventos ligados à música. Eventualmente, compartilha registros da vida pessoal, incluindo fotos com familiares e, no passado, ao lado de Lívia Andrade. Uma de suas postagens fixadas mostra o empresário ao lado de Post Malone durante o Villa Mix.

Antes do relacionamento com a apresentadora, Marcos Araújo foi casado por cerca de sete anos com a influenciadora Pétala Barreiros. O casamento terminou em maio de 2020 e, posteriormente, Pétala fez acusações públicas envolvendo o ex-marido.

Na ocasião, o empresário divulgou uma nota, por meio de sua advogada, informando que não se manifestaria fora do âmbito judicial e que havia ordem judicial para que a ex-mulher se abstivesse de divulgar informações consideradas ofensivas à sua honra. O ex-casal tem dois filhos.