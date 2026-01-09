Lutador de UFC anuncia fim de namoro 8 dias depois de ter assumido; entenda

O bicampeão do peso meio-pesado do UFC, Alex Poatan, anunciou o término de seu namoro aos fãs, nesta sexta-feira (9), nas mídias sociais. O curioso é que o anúncio foi publicado nos stories do lutador oito dias depois de ele ter assumido o relacionamento com a também lutadora Tracy Cortez na noite de Réveillon.

“Obrigado aos meus fãs por todo o carinho. Gostaria de comunicar a vocês que embora eu e a Tracy tenhamos compartilhado ótimos momentos juntos, decidimos que seria melhor para nós dois seguirmos em caminhos separados. Desejo a ela tudo de bom em sua jornada”, disse Alex Poatan no perfil de seu Instagram.

O ex-casal terminou 8 dias após terem assumido publicamente o relacionamento. (Foto: Reprodução/ Instagram | @alexpoatanpereira)

Na Véspera de Ano Novo, o lutador recebeu diversas pessoas para uma festa em sua casa, que fica localizada em Danbury, Connecticut, nos Estados Unidos. Até o momento, o ex-casal não possui lutas marcadas para o ano de 2026, mas Tracy Cortez, de 32 anos, é a atual número 8 do ranking peso-mosca do UFC.

Quem é Alex Poatan?

Conhecido por ser um dos maiores lutadores brasileiros de Artes Marciais Mistas (MMA), o atleta Alex Poatan é considerado o atual campeão dos meio-pesados do Ultimate Fighting Championship (UFC). Desde a infância, o lutador enfrentou dificuldades financeiras na família e precisou começar a trabalhar muito cedo como borracheiro e servente de pedreiro para ajudar nas despesas familiares.

Ao completar 21 anos de idade, Alex logo resolveu ingressar no Kickboxing, uma modalidade de esporte de luta que combina técnicas de chutes (kick) e socos (boxing). Foi então que em 2021, o lutador conseguiu fazer sua estreia no UFC, conquistou e continua conquistando diversos títulos importantes para sua carreira.

