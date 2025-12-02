Após assumir romance, Heloísa Perissé publica primeira foto com nova namorada

A atriz Heloísa Perissé surpreendeu os seus fãs, nesta segunda-feira (1), ao compartilhar pela primeira vez alguns registros ao lado de sua nova namorada, a diretora Letícia Prisco. As fotos foram tiradas no aniversário de comemoração dos 74 anos do autor Walcyr Carrasco, que reuniu amigos, parentes e outros convidados para celebrar o dom de sua vida.

Nas imagens, as duas aparecem lado a lado, felizes e juntas com outras pessoas que também marcaram presença no aniversário de Walcyr Carrasco. “Ao amado Walcyr, toda a felicidade do mundo ainda é pouco! […] Agora não sou só fã do artista, mas também do ser humano”, escreveu Heloísa Perissé na legenda da publicação.

Namoro discreto de Heloísa e Letícia

De acordo com informações obtidas pelo jornal Extra, a aproximação entre Heloísa e Letícia aconteceu durante as gravações da segunda temporada do programa "Tem Que Suar", exibido pelo canal Multishow. Porém, a relação amorosa só teria iniciado algum tempo depois da finalização das filmagens do projeto televisivo.

Algumas pessoas já especulavam sobre o relacionamento das duas, porque já haviam visto o casal em registros de outros eventos. Em setembro, Heloísa e Letícia participaram de um encontro com a cantora Maria Bethânia e, em outubro, a atriz compartilhou um registro ao lado de Letícia durante um casamento no Uruguai.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)