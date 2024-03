Heloísa Périssé confessa que viu morte de perto em engasgo

A atriz Heloísa Périssé se engasgou em um restaurante e sofreu com uma intensa falta de ar. Em entrevista ao programa Fantástico no último domingo (3), Heloísa explicou que ficou sem respirar durante um jantar e foi salva justamente pela fonoaudióloga Mônica Bretas, que aplicou a técnica conhecida como manobra de Heimlich. O procedimento de primeiros socorros visa desobstruir as vias aéreas superiores.

"Estava comendo um pedaço de frango, até brinquei que não estava muito afim. Do que coloco na boca e me dou conta, já estou sem ar", relembrou a comediante. Ela chegou a pedir ajuda ao marido, Mauro Farias.

VEJA MAIS

"Eu contei que não conseguia respirar, nem tossir, que é uma sensação muito louca. Então levantei e comecei a ficar assim", gesticulou, relembrando que na hora do sufocamento agitava as mãos para mostrar aos amigos que estava com falta de ar.

Heloísa disse que Mônica percebeu o engasgo e aplicou a manobra para salvá-la. "Ela veio por trás de mim, mediu meu umbigo e fez tum", afirmou ela, em referência a contrações na região conhecida como boca do estômago. "As pessoas dizem para bater nas costas ou dar água, medidas que não vão resolver, pelo contrário, podem piorar a situação", explicou.