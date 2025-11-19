Heloísa Périssé estaria em relacionamento discreto com diretora de TV, diz site

Heloísa Périssé estaria vivendo um romance fora dos holofotes com a diretora de televisão Leticia Prisco. De acordo com o site Extra, o relacionamento teria começado no fim de 2022, mas segue sendo mantido com discrição.

Segundo a publicação, a aproximação entre as duas aconteceu durante as gravações da segunda temporada do programa Tem Que Suar, exibido pelo canal Multishow. No entanto, o envolvimento amoroso só teria se iniciado algum tempo depois do projeto.

VEJA MAIS



Em setembro, Heloísa e Leticia participaram de um encontro com a cantora Maria Bethânia e chegaram a posar juntas para uma foto. Já em outubro, a atriz compartilhou um registro ao lado de Leticia durante um casamento no Uruguai.

Até o momento, nenhuma das duas confirmou publicamente o relacionamento.