Heloísa Périssé diz que transou cem dias seguidos com marido: 'Sensacional'

A atriz Heloísa Périssé, 57, revelou que ela alguns momentos especiais que viveu com o marido, Mauro Farias, 63. O casal participou de um desafio em que transaram por cem dias consecutivos, a história foi contada no no programa Surubaum.

A artista disse que os dois leram que o sexo é uma prática, viram o desafio para o casal transar por cem dias seguidos e decidiram aderir.

"Todo dia, cem dias seguidos. A gente botou em prática... É sensacional, porque intimidade, na hora que você deita [após o fim do desafio], é como se o seu corpo ligasse... De repente, quando você olha o seu parceiro, virou uma coisa de o simples toque já ser [excitante] porque é uma prática", declarou.

Heloísa ressaltou que sempre foi uma pessoa adepta a parceiro fixo e nunca foi de ficar com vários: "Eu sempre fui uma pessoa muito casadora, então eu não tinha tempo de pegar, porque... Eu ainda tenho esse defeito, eu sou fiel. Então eu pego esse e vou com esse. Eu estava atracada com esse... Aí desgrudo desse, eu já grudei em outro".

Durante o programa, ela ainda contou que não finge orgasmo. "Eu aproveito o momento, não vou perder tempo fingindo. Eu me empenho. Quando eu vou [transar] ninguém me segura. Vou com tudo", disse.

Heloísa Périssé e Mauro Farias estão casados desde 2002 e são pais de Antonia, 17. A artista também é mãe de Luísa de Paula, da relação com Lug de Paula.