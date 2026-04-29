Shakira chega ao Rio para show gratuito que deve reunir milhões em Copacabana

A cantora colombiana Shakira desembarcou na manhã desta quarta-feira (29) na cidade do Rio de Janeiro, onde será a principal atração de um show gratuito marcado para o próximo sábado (2), na Praia de Copacabana. A artista chegou ao país por meio do Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como Galeão.

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O avião particular que transportava a cantora pousou pouco depois das 10h30. O desembarque ocorreu em um hangar afastado do terminal de passageiros internacionais. Na saída, a artista acenou para as pessoas presentes e fez um gesto de coração com as mãos.

A apresentação integra a programação do projeto 'Todo Mundo no Rio', que realiza sua segunda edição em 2026. A expectativa dos organizadores é de que o evento reúna cerca de 2 milhões de pessoas na orla de Copacabana.

Para o espetáculo, está sendo montada uma estrutura com aproximadamente 1.500 metros quadrados de palco, considerada a maior já instalada na praia. A montagem supera estruturas utilizadas em apresentações anteriores de Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025.

O palco ficará posicionado mais próximo do público e contará com uma passarela de 25 metros conectada à área em frente ao Copacabana Palace. A estrutura também inclui cerca de 680 metros quadrados de painéis de LED, além de 16 torres distribuídas pela areia para som e vídeo.