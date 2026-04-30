Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Meryl Streep rejeitou 'O Diabo Veste Prada' e conseguiu dobrar seu salário: 'Precisavam de mim'

Estadão Conteúdo

É difícil imaginar O Diabo Veste Prada sem a presença de Meryl Streep, mas essa poderia ter sido a realidade. No início, a atriz rejeitou a proposta de integrar o elenco do filme, que viria a se consagrar como um clássico, e essa decisão acabou por dobrar seu salário.

Em entrevista ao programa americano Today, Streep afirmou que via potencial no filme. "Eu sabia que seria um sucesso", disse. "Li o roteiro - o roteiro era ótimo. Eles me ligaram, fizeram uma proposta e eu disse: Não. Não vou aceitar".

No entanto, a atriz tinha um plano por trás. A recusa inicial foi uma forma de ver se aumentariam o montante oferecido. "Eu queria testar o que aconteceria se dobrasse o valor que pedia, e eles aceitaram na hora."

Hoje, com 76 anos, a atriz revelou que demorou um tempo para perceber que "podia fazer aquilo". "E eles precisavam de mim, eu sentia. E eu queria, mas se eles não quisessem, tudo bem. Eu estava pronta para me aposentar".

O Diabo Veste Prada acaba de ganhar uma sequência, duas décadas depois, com Streep reprisando o papel de Miranda Priestly, a temida editora-chefe da revista Runway. O novo filme já está disponível nos cinemas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cinema

O Diabo Veste Prada

Meryl Streep

salário
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Morfina Punk lança EP 'Caderno de Fazer Refrão' com seis faixas inéditas nas plataformas

Novo trabalho da banda paraense mistura punk, grunge e influências amazônicas, além de trazer proposta com viés social

30.04.26 18h03

CULTURA

VÍDEO: Joelma e Wanderley Andrade cantam ‘Conquista’ juntos e resgatam clássico que marcou gerações

O momento foi compartilhado com exclusividade ao Grupo Liberal nesta quinta-feira (30)

30.04.26 17h51

PROGRAMAÇÃO

‘5º Encontro das Estrelas’ reúne cultura popular e carimbó em Belém neste domingo (3)

Programação reúne grupos de carimbó, artistas convidados e terá como destaque o Arraial do Pavulagem

30.04.26 15h29

GASTRONOMIA

Festival Mangiare Italiafest chega a Belém com gastronomia, cultura e tradição italiana

O festival acontece de 30 de abril a 3 de maio, oferecendo entrada gratuita ao público. A programação integra a presença de chefs renomados, apresentações culturais e experiências imersivas.

30.04.26 13h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

investigação

Estatueta do Oscar desaparece após vencedor ser impedido de embarcar com ela em avião

O cineasta afirmou já havia conseguido viajar outras vezes com o Oscar em sua bagagem de mão, no entanto, encontrou obstáculos na última quarta-feira, 29

30.04.26 22h06

PERSONAGENS DA NOITE

Ruth do Mormaço: o que há além dos memes?

Ruth é dona de uma personalidade marcante e que acabou ganhando popularidade entre os jovens baladeiros

11.06.22 18h03

revelação

Andressa Urach diz que famoso foi 'pior que Neymar' na cama; saiba quem

Influenciadora relembra encontros com celebridades e afirma ter se decepcionado

30.04.26 21h06

SHOW GRATUITO

Como assistir ao show de Pabllo Vittar em Belém grátis? Confira o passo a passo

Veja como se inscrever para evento gratuito na Praça Waldemar Henrique no dia 16 de maio

30.04.26 19h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda