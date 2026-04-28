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Lobacabana: entenda por que Shakira ganhou apelido de 'Loba'

Apelido da cantora ganhou força com hit mundial e virou símbolo de liberdade e empoderamento feminino

Hannah Franco
fonte

Por que Shakira é chamada de ‘Loba’? Entenda origem do apelido (Instagram/@shakira)

A apresentação de Shakira na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, marcada para o dia 2 de maio, já ganhou um apelido nas redes sociais: “Lobacabana”. A referência une o nome do local ao título que acompanha a artista há anos, a “loba”. Mas afinal, de onde surgiu esse apelido?

O apelido está diretamente ligado a um dos maiores sucessos da carreira da artista: a música “She Wolf”, lançada em 2009. A canção, que também ganhou versão em espanhol com o título “Loba”, marcou uma fase mais pop e ousada da cantora.

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Na letra, Shakira utiliza a imagem de uma “loba” como metáfora para representar uma mulher livre, independente e conectada aos próprios desejos. A ideia rapidamente foi incorporada pelos fãs e pela mídia, consolidando o apelido como uma das marcas da artista. 

A cantora colombiana, que acumula mais de três décadas de carreira, é a principal atração do projeto “Todo Mundo no Rio”, que leva shows gratuitos à orla carioca. A expectativa é repetir o sucesso de apresentações recentes de artistas internacionais no local.

Significado vai além da música

Com o tempo, o termo passou a ser associado a um conceito mais amplo de autonomia feminina. A figura da “loba” ganhou força também fora do universo pop, sendo relacionada à valorização da identidade e da liberdade das mulheres.

A própria Shakira voltou a reforçar essa imagem em trabalhos mais recentes. Em 2023, na música em parceria com Bizarrap, ela retoma a expressão ao destacar sua independência em um momento pessoal da carreira.

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