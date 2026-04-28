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Shakira se diz 'comovida' após morte de trabalhador em montagem de palco em Copacabana

Cantora acompanha caso de serralheiro morto durante preparativos de show no RJ

Hannah Franco
fonte

Shakira se diz ‘comovida’ após morte de trabalhador em montagem de palco no Rio (Instagram/@shakira)

A cantora Shakira se manifestou por meio da produtora Bonus Track após o acidente que resultou na morte de um trabalhador durante a montagem do palco para o show que será realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo a organização, a artista está “comovida” com o ocorrido e acompanha o caso de perto.

O serralheiro Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, funcionário da empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos, morreu no último domingo (26) após ser prensado entre dois elevadores de serviço durante a montagem da estrutura.

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Em nota enviada à imprensa, os responsáveis confirmaram que o acidente ocorreu na tarde de domingo (26).

De acordo com a Bonus Track, Shakira entrou em contato com a equipe assim que soube do acidente e tem mantido comunicação constante desde então.

Em nota, a produtora informou que a cantora tem direcionado atenção ao apoio à família da vítima. “Ela está muito comovida com o que aconteceu e também foca sua energia nesse amparo aos familiares”, destacou.

Acidente é investigado pela Polícia Civil

O caso está sendo apurado pela 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana). As investigações iniciais apontam que o equipamento envolvido no acidente foi acionado a cerca de 25 metros de distância, o que teria provocado o esmagamento do trabalhador.

A perícia foi realizada no local nesta segunda-feira (27), e o laudo conclusivo deve ser apresentado em até 30 dias.

Apesar do acidente, a organização informou que a montagem do palco não foi impactada e segue dentro do cronograma previsto. O show gratuito de Shakira está marcado para o próximo sábado (2) e integra o projeto “Todo Mundo no Rio”, que leva atrações internacionais à capital fluminense.

Após a inspeção técnica, os trabalhos foram liberados para continuidade.

Confira a nota da Bonus Track na íntegra

"A organização do evento esclarece que nesta segunda-feira, dia 27/04, foi realizada perícia no local onde houve o acidente que vitimou um profissional de montagem de palco.

O laudo conclusivo final será apresentado pelos órgãos responsáveis em breve.

Pedimos, em respeito a todos os envolvidos, que especulações não sejam reproduzidas antes da conclusão e do relatório final da apuração.

Neste momento delicado, nossas atenções estão voltadas para a família de Gabriel de Jesus Firmino. Entendemos o momento de dor e insegurança pelo qual estão passando e estamos em contato direto para que todo apoio e acolhimento necessário lhes seja assegurado. O amparo à família é nossa prioridade nesse momento.

Shakira entrou em contato com a organização assim que soube do ocorrido e tem mantido contato constante com nossa equipe, acompanhando de perto os desdobramentos. Ela está muito comovida com o que aconteceu e também foca sua energia nesse amparo aos familiares."

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