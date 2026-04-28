Shakira se diz 'comovida' após morte de trabalhador em montagem de palco em Copacabana

A cantora Shakira se manifestou por meio da produtora Bonus Track após o acidente que resultou na morte de um trabalhador durante a montagem do palco para o show que será realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Segundo a organização, a artista está “comovida” com o ocorrido e acompanha o caso de perto.

O serralheiro Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, funcionário da empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos, morreu no último domingo (26) após ser prensado entre dois elevadores de serviço durante a montagem da estrutura.

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De acordo com a Bonus Track, Shakira entrou em contato com a equipe assim que soube do acidente e tem mantido comunicação constante desde então.

Em nota, a produtora informou que a cantora tem direcionado atenção ao apoio à família da vítima. “Ela está muito comovida com o que aconteceu e também foca sua energia nesse amparo aos familiares”, destacou.

Acidente é investigado pela Polícia Civil

O caso está sendo apurado pela 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana). As investigações iniciais apontam que o equipamento envolvido no acidente foi acionado a cerca de 25 metros de distância, o que teria provocado o esmagamento do trabalhador.

A perícia foi realizada no local nesta segunda-feira (27), e o laudo conclusivo deve ser apresentado em até 30 dias.

Apesar do acidente, a organização informou que a montagem do palco não foi impactada e segue dentro do cronograma previsto. O show gratuito de Shakira está marcado para o próximo sábado (2) e integra o projeto “Todo Mundo no Rio”, que leva atrações internacionais à capital fluminense.

Após a inspeção técnica, os trabalhos foram liberados para continuidade.

Confira a nota da Bonus Track na íntegra

"A organização do evento esclarece que nesta segunda-feira, dia 27/04, foi realizada perícia no local onde houve o acidente que vitimou um profissional de montagem de palco.

O laudo conclusivo final será apresentado pelos órgãos responsáveis em breve.

Pedimos, em respeito a todos os envolvidos, que especulações não sejam reproduzidas antes da conclusão e do relatório final da apuração.

Neste momento delicado, nossas atenções estão voltadas para a família de Gabriel de Jesus Firmino. Entendemos o momento de dor e insegurança pelo qual estão passando e estamos em contato direto para que todo apoio e acolhimento necessário lhes seja assegurado. O amparo à família é nossa prioridade nesse momento.

Shakira entrou em contato com a organização assim que soube do ocorrido e tem mantido contato constante com nossa equipe, acompanhando de perto os desdobramentos. Ela está muito comovida com o que aconteceu e também foca sua energia nesse amparo aos familiares."