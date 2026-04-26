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Trabalhador morre esmagado em montagem de show da Shakira em Copacabana

Estadão Conteúdo

Um trabalhador morreu neste domingo, 26, durante a montagem do palco para o show da cantora Shakira na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Organizadora do evento, a empresa Bonus Track afirmou que os socorristas prestaram o primeiro atendimento no local e o Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado. "Neste momento, estamos prestando todo apoio, acolhimento e solidariedade à empresa responsável, sua equipe e aos familiares da vítima."

Segundo a Polícia Militar, uma estrutura de montagem de palco desabou e atingiu o operário. O Corpo de Bombeiros informou que os membros inferiores da vítima foram esmagados em um sistema de elevação da estrutura.

Antes da chegada das equipes, o funcionário já havia sido retirado da estrutura pelos funcionários da obra. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a tentativa de resgate.

O trabalhador ficou preso na altura da cintura em uma estrutura metálica preta. Os colegas de obra tentam criar espaço para resgatá-lo. Eles chegam a usar uma empilhadeira, canos e pedaços de madeira na tentativa.

Quando chegaram ao local, os bombeiros realizaram os primeiros socorros e levaram a vítima ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul. "Apesar dos esforços, o óbito foi constatado", informou a corporação.

O palco está sendo montado na altura do Posto 3 da Praia de Copacabana. A 12ª Delegacia Policial, responsável pelo bairro, investiga o caso e já acionou a perícia.

O show de Shakira, no próximo sábado, 2, foi contratado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Procurada, a gestão Eduardo Paes (PSB) ainda não se manifestaram.

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SHAKIRA/SHOW/RJ/MORTE/TRABALHADOR/MONTAGEM/PALCO
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